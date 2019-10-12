Son Dakika Haberleri: Yüzücüler elde ettikleri birincilikleri Mehmetçiğe armağan etti
Son Dakika Spor Yüzücüler elde ettikleri birincilikleri Mehmetçiğe armağan etti

Yüzücüler elde ettikleri birincilikleri Mehmetçiğe armağan etti

1 saat önce

Siirt'te Amatör sporcuların yüzme yarışmalarında derece yapan sporcular madalyalarını, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere armağan etti.

Yüzücüler elde ettikleri birincilikleri Mehmetçiğe armağan etti, System.String[]

Siirt'te Amatör sporcuların yüzme yarışmalarında derece yapan sporcular madalyalarını, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere armağan etti.


Siirt'te, Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası kapsamında yüzme yarışmaları yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışmalara küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 80 sporcu katıldı. Derece yapan sporcular aldıkları madalyaları Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere armağan etti.


Yüzme yarışmasında elde ettiği birinciliği Mehmetçiğe armağan ettiğini belirten Şan Erten adlı sporcu, Mehmetçiğin ayağına Allah taş değdirmesin diye dua ederek, bedenen yanlarında olmasak bile ruhen onlarla beraber olduklarını dile getirdi.


Erten, "Siirt'te yapılan yüzme şampiyonasında birinci oldum. Barış Pınarı Harekatında bulunan Mehmetçiklerimize Allah yardımcıları olsun. Bedenen onlarla olmasak bile ruhen onlarlayız. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu birinciliğimi onlara armağan ediyorum" dedi.


8-16 yaş grubu arasında yetenek taraması yapılan sporcuların serbest, kurbağalama ve sırt üstü stillerde kıyasıya mücadele eden sporcuların madalyalarını Mehmetçiğe armağan ettiklerini belirten Yüzme Antrenörü Halil Taş, sporcuların madalyalarını Barış Pınarı harekatı'na katılan Mehmetçiğe armağan etmesinin kendini mutlu ve duygulandırdığını dile getirdi.


Taş, "Burada elde edeceğimiz madalyalar Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize en üst kademeden tut en alt kademesine bütün Mehmetçiklerimize hediye ediyoruz" diye konuştu.


Sehra Erbek adlı sporcu ise, "Bir yıldır bu sporu yapıyorum. İnşallah kazanacağım. Madalyayı da Mehmetçiğe bağışlamak istiyorum" dedi.


Dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi. - SİİRT

Barış Pınarı Harekatı, Siirt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:54 Kaynak: İHA
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