Yüzücüler Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, 26 kilometrelik mesafeyi 10 saatte tamamladılar - Son Dakika

Yüzücüler Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, 26 kilometrelik mesafeyi 10 saatte tamamladılar

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul Kartal'dan denize giren yüzücü Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, Yalova Çınarcık'a kadar yüzdü.

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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul Kartal'dan denize giren yüzücü Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, Yalova Çınarcık'a kadar yüzdü. Yaklaşık 26 kilometrelik mesafeyi 10 saatte tamamlayan yüzücülerin asıl hedefi ise Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzerek geçmek.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle, profesyonel yüzücü Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, İstanbul Kartal'dan başlayarak Yalova'nın Çınarcık ilçesine yüzerek geldi. Dragos Sahili'nde bir araya gelen iki yüzücüyü, emekli SAT Komandosu Namık Ekin ve yüzücülerin antrenörü İrfan Hattaoğlu, tekneyle takip etti. 26 kilometre mesafeyi 10 saatte kat eden Aydoğdu ve Seven, asıl hedeflerinin ise, Mersinden Kıbrıs'a yüzmek olduğunu belirtti. Geçmişte Cebelitarık Boğazı ve Manş Denizi'ne dalan yüzücüleri, Çınarcık ilçesi Koru Sahili'ndeki vatandaşlar alkışlar eşliğinde karşıladı.

ASIL HEDEFİMİZ KIBRIS'A GEÇMEK

Sabah 06.30 gibi suya girdiklerini söyleyen Yüzme Antrenörü İrfan Hattatoğlu, "Yüzücülerimiz için iyi bir antrenman oldu. Bu bir meydan okuma. Biz özellikle Emre Seven için, Eylül'de Mersin Yenişehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kıbrıs geçişini gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ön bir antrenman oldu. Bu mesafeyi tamamladık. Asıl hedefimiz Kıbrıs'a geçmek. Böyle bir etkinlik yapacağız. Emre Seven daha önce Cebelitarık ve Manş Denizi'ni geçen bir arkadaşımız. Bu konuda tecrübeli. Bugün Dragos-Çınarcık geçişini gerçekleştirdik. Başarılı bir geçiş oldu. Güzel bir parkur. Bugün bu parkuru denemiş olduk. Eylül ayında yapmayı planladığımız geçişi de başarıyla tamamlamayı temenni ediyorum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE İÇİN YAPTIKLARI ÇOK BÜYÜK'

Yüzücülere botla eşlik eden emekli SAT Komandosu Namık Ekin, "Emre'yi eskiden beri tanıyorum. Yüzme rekorlarını duyunca antrenörlük yapmamı istediler. Beni yanına hoca olarak davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye'de böyle arkadaşlar çok ama bunları bulup, değerlendirip ülkemizin reklamını yapmak önemli. Türkiye için yaptıkları çok büyük. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KULACIM KADAR UZAĞIMDASIN'

'Kulacım kadar uzağımdasın' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Emre Seven ise şunları söyledi;

"KKTC'deki kardeşlerimizle değişik bir köprü kurduk. Sesimize Yenişehir Belediyesi'nden cevap geldi. Onların desteğiyle Eylül ayında Mersin-Kıbrıs arasını yüzerek geçeceğiz. Bugün bunun bir simülasyonunu yaptık. Hatalarımızı gördük. Hepsini tamamlayacağız. Gelinlerin dantel oyasını yaptığı titizlikle projeyi hazırlıyoruz. Hatalarımızı görerek ders alıyoruz. Güzel bir ekibiz. Ekibimin varlığı bana güç veriyor. Bu işin mutfağında değerli ağabeylerim var. İyi bir ekibiz ve bu işi başaracağız."

Herkesin Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlayan Mustafa Aydoğdu, "Güzel bir yüzme gerçekleştirdik. Bugünün ülkemiz için de ayrı bir önemi var. Bunun için bütün Türkiye'nin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum. Bu vatan hepimizin. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yüzücüler Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, 26 kilometrelik mesafeyi 10 saatte tamamladılar - Son Dakika Spor
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