Yüzücüler, Yeni Yıla Başarılarıyla Merhaba Dedi

Sporcumuz Özlem Yetim 50 metre sırtüstü gençler kategorisinde Türkiye ikincisi, Nehir Toker 50 metre serbest kendi yaşında Türkiye üçüncüsü olurken; Ayberk Nail Yavaş, Kaan Yalın Çullu ve Ege Deşat da müsabakalarda en iyi zamanlarını geliştirdiler.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası; 24 şehirden 80 kulüp, 215 kadın 322 erkek, toplamda 537 sporcunun mücadelesine sahne oldu. Sporcumuz Özlem Yetim 50 metre sırtüstü gençler kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Nehir Toker 50 metre serbest kendi yaşında Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Sporcularımızın Başarıları

Özlem Yetim; 50 metre sırtüstü kategorisinde gençler Türkiye ikincisi, 100 metre sırtüstü kendi yaşında Türkiye üçüncüsü, 200 metre sırtüstü en iyi derecisini yaparken kendi yaş kategorisinde Türkiye dördüncüsü, 50 metre serbest kategorisinde en iyi derecesini elde etti.

Nehir Toker; 50 metre serbest kategoride kendi yaşında Türkiye üçüncüsü, genç bayanlar kategorisinde Türkiye beşincisi, 100 metre serbest kategoride kendi yaşında Türkiye üçüncüsü, 50 metre kelebek kategorisinde en iyi derecesini yaparken, 50 metre sırtüstü genç bayanlar kategorisinde kendi yaşında Türkiye dördüncüsü oldu.

Ayberk Nail Yavaş; 50 ve 100 metre sırtüstü kategorilerinde en iyi derecesini yaptı. 200 metre sırtüstü kategoride kendi yaşında Türkiye dördüncüsü oldu.

Kaan Yalın Çullu; 50, 100 ve 200 metre serbest kategorilerinde en iyi derecelerini yüzdü. 50 metre kelebek kategorisinde en iyi derecesini yaptı.

Ege Deşat; 50, 100 ve 200 metre serbest kategorilerinde en iyi derecelerini yüzdü.

Şampiyona hakkında bilgilendirmede bulunan Yüzme Antrenörümüz Sinan Aktılav, " Gaziantep'te düzenlenen organizasyonda önemli başarılar elde ettik. Sporcumuz Özlem Yetim, başarısını madalya ile taçlandırdı. Artık 2022 yılında yapılacak müsabakalara ve organizasyonlara hazırlanacağız" dedi.