Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı
15 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:39 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.
Olay Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Murat Ö. (16) isimli şahıs taktığı yüzük parmağından çıkartamadı. Kahta Devlet Hastanesi acil servisine giden şahsın parmağına sıkışan yüzüğü çıkartması için itfaiye çağırıldı.
İtfaiye ekipleri şahsın parmağındaki yüzüğü kesici alet ile keserek parmağı çıkarttı. - ADIYAMAN
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