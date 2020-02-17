Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı

15 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.


Olay Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Murat Ö. (16) isimli şahıs taktığı yüzük parmağından çıkartamadı. Kahta Devlet Hastanesi acil servisine giden şahsın parmağına sıkışan yüzüğü çıkartması için itfaiye çağırıldı.


İtfaiye ekipleri şahsın parmağındaki yüzüğü kesici alet ile keserek parmağı çıkarttı. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:39 Kaynak: İHA
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