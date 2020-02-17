Yüzüğe sıkışan parmağı itfaiye kurtardı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri şahsın parmağındaki yüzüğü kesici alet ile keserek parmağı çıkarttı. - ADIYAMAN

Olay Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Murat Ö. (16) isimli şahıs taktığı yüzük parmağından çıkartamadı. Kahta Devlet Hastanesi acil servisine giden şahsın parmağına sıkışan yüzüğü çıkartması için itfaiye çağırıldı.

Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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