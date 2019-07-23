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Yüzügüllü, yılın başarılı belediye başkanı seçildi

1 saat önce

Tüm Karadeniz İlleri Kültür Turizm Eğitim Derneği (TÜM-KARDER) tarafından Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü 2018 yılının en başarılı belediye başkanı seçildi.

Yüzügüllü, yılın başarılı belediye başkanı seçildi, System.String[]
Tüm Karadeniz İlleri Kültür Turizm Eğitim Derneği (TÜM-KARDER) tarafından Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü 2018 yılının en başarılı belediye başkanı seçildi.

TÜM - KARDER Genel Başkanı Osman Işık ve beraberinde yer alan heyet turizm, kültür, sanat ve eğitim alanında başarılı çalışmalar yapan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü makamında ziyaret ederek yılın belediye başkanı plaketini takdim ettiler.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bizleri onurlandıran ve bu ödüle layık gören Tüm Karadeniz İlleri Kültür ve Turizm Eğitim Derneğine teşekkür ederim. Sivrihisar'ımızı turizm alanında ön plana çıkartarak adından söz ettirmeye ve yenilikler sunmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR
Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Karadeniz, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
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