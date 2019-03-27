Son Dakika Haberleri: Yüzüğünü Öptürmeyen Papa Sosyal Medyada Tartışmalara Yol Açtı

Yüzüğünü Öptürmeyen Papa Sosyal Medyada Tartışmalara Yol Açtı

9 dakika önce

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in katıldığı bir programda elini ve yüzüğünü öpmek isteyenlerden elini kaçırması sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Yüzüğünü Öptürmeyen Papa Sosyal Medyada Tartışmalara Yol Açtı, System.String[]
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in katıldığı bir programda elini ve yüzüğünü öpmek isteyenlerden elini kaçırması sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in İtalya'nın Loreto kentindeki bir kilisede katıldığı bir programda elini ve elindeki yüzüğü öpmek isteyenlerden elini kaçırması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı basın kuruluşları Papa'nın parmağındaki 'Balıkçı Yüzüğü'nün öpülmesini önlemek için böyle davrandığını ileri sürerken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Bazı kullanıcılar Papa'nın mütevazi davranarak elini öptürmediğini söylerken bazı kullanıcılar ise Papa'yı eski papalar ile karşılaştırarak samimiyetsiz buldu. Bazı kullanıcılar ise suçu Papa elini çekerken ısrarla öpmeye çalışmaya devam eden vatandaşlarda bularak Papa'nın da kişisel olarak temastan hoşlanmayabileceğini söyledi. - VATIKAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:55 Kaynak: İHA

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