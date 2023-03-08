Yüzüğünü takmayan eşini bıçaklayan sanığa 20 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Yüzüğünü takmayan eşini bıçaklayan sanığa 20 yıla kadar hapis talebi

08.03.2023 11:36
Yüzüğünü takmayan eşini bıçaklayan sanığa 20 yıla kadar hapis talebi

ANKARA'da, yüzüğünü takmadığı için tartıştığı eşi Jale Y.'yi (31) bıçakla yaralayan Sinan Y. (37) hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ANKARA'da, yüzüğünü takmadığı için tartıştığı eşi Jale Y.'yi (31) bıçakla yaralayan Sinan Y. (37) hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 2021 yılının Mayıs ayında meydana geldi. Sinan Y., psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, yeğeninin kullandığı otomobille giderken, yanındaki 14 yıllık eşi Jale Y. ile tartışmaya başladı. Sinan Y., yeğeni Okan G.'den aracı durdurmasını istedi. Araçtan inen Sinan Y., eşini de indirerek "Senin yüzüğün nerede? Sen benim namusumsun" deyip, cebinden çıkardığı 13 santim uzunluğundaki bıçağı boynuna dayadı. Sinan Y., eşinin el, kol ve yüzüne doğru bıçağı savurdu. Yaralı halde kaçan Jale Y.'yi, peşinden koşan eşinden, çevredekiler kurtardı.Jale Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Sinan Y., savcılık ifadesinde, askerlik döneminde bipolar bozukluk geçirdiğini, olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü. Adli kontrolle serbest bırakılan Sinan Y. hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sinan Y.'nin, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.


Kaynak: DHA
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Yıldırım Beyazıt, Ankara, Güncel, Son Dakika

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