Yüzük alma bahanesi ile 5 bin TL değerinde yüzükleri çaldı - Son Dakika

Yüzük alma bahanesi ile 5 bin TL değerinde yüzükleri çaldı

Denizli'de kimliği belirsiz bir kişi kuyumcu dükkanına girerek yaklaşık 5 bin TL değerindeki 2 adet yüzüğü deneme bahanesi ile parmağına taktığı sıradan koşarak kaçtı.

Denizli'de kimliği belirsiz bir kişi kuyumcu dükkanına girerek yaklaşık 5 bin TL değerindeki 2 adet yüzüğü deneme bahanesi ile parmağına taktığı sıradan koşarak kaçtı. Kayıplara karışan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Kaleiçi Çarşısında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs öğle saatlerinde gözüne kestirdiği kuyumcu dükkanına girdi. Yüzük almak istediğini söyleyen şahsa, iş yeri sahibi Mustafa Çelik, yüzük tablasını çıkarttı. Burada sırayla yüzükleri deneyen şahıs parmağına yaklaşık 5 bin TL değerindeki iki yüzüğü birden takarak deneme yaptı. Kimliği belirsiz şahıs, iş yeri sahiplerinin ve müşterilerin arasında parmaklarında yüzükler ile koşarak kaçtı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan Çelik, şahsın arkasından koşmasına rağmen yakalayamadı. Çelik'in polis ekiplerine ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri her yerde şahsı arama çalışmaları başlattı.


Şahsın yüzük tablasının hepsini çalmak istediğini belirten görgü şahidi Süleyman Şenocak, "Şahıs, bir tane yüzük alıp verdi. Bir daha aldı verdi. Daha sonra telefonunu cebine koydu. Aslında o ara yüzük tablasını hepsini almak istedi ama yapamayınca iki tanesini takıp kaçtı. Arkasından bağırdık, koştuk" dedi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüzük alma bahanesi ile 5 bin TL değerinde yüzükleri çaldı - Son Dakika
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