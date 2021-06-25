Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğünlerinin ertelendiğini duyurmuş, kısa bir süre sonra da üzücü haberi vererek bebeğini kaybettiğini söylemişti.

"TARTIŞTILAR VE YÜZÜĞÜ ATTI" İDDİASI

Olaylar sonrası ilk kez İbiza'daki plajda görüntülenen Subaşı'nın nişan yüzüğünü takmadığı görüldü. İddialara göre Şeyma ve Meedo büyük bir kavga etti ve Subaşı bu tartışma üzerine yüzüğü attı.

İbiza'da görüntülenen Şeyma Subaşı'nın parmağında yüzük yoktu

"EVLENMEK İÇİN ACELE ETMEMİZİN NEDENİ BUYDU"

Subaşı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik" sözlerine yer vermişti.

"STRES BEBEĞİMİN KAYBINA NEDEN OLDU"

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra üzücü haberi veren Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" demişti.