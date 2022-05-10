Yüzük çalan hırsıza çağrı: "Onu getir, sana farklı bir yüzük vereyim" - Son Dakika
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Yüzük çalan hırsıza çağrı: "Onu getir, sana farklı bir yüzük vereyim"

10.05.2022 10:13

Yüzük çalan hırsıza çağrı: "Onu getir, sana farklı bir yüzük vereyim"VAN Van'da hediyelik eşya dükkanına giren hırsız, müşteriye ait emanet yüzüğü alıp sırra kadem bastı.

Yüzük çalan hırsıza çağrı: "Onu getir, sana farklı bir yüzük vereyim"

VAN Van'da hediyelik eşya dükkanına giren hırsız, müşteriye ait emanet yüzüğü alıp sırra kadem bastı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Artos İş Merkezindeki Tutkum Saat, Gümüş ve Bijuteri dükkanına giren hırsız, tespihlere bakmak istedi. İş yeri sahibinin tespihleri getirmek için arkasını döndüğü sırada emanet yüzüğü cebine koyan hırsız, dükkandan çıkıp gitti. Yüzüğü sonradan fark ettiğini ifade eden işletme sahibi Murat Baran, bu tür olayların sürekli yaşandığını ifade ederek, yetkililerden bunlara karşı tedbir almasını istedi. İş yerinde üç güvenlik kamerasının olduğunu belirten Baran, "Önceki gün müşterimize yüzük siparişi vermiştik. Yüzüğe tadilat, tamirat aşamasında cila sürdük ve koruması için anahtarlığın olduğu yere bıraktık. Bu sırada hırsız içeri girdi. İçerde çocuklu bir bayan müşteri de vardı. O arada hırsız bir tespih sordu. Tespihi çıkardığım sırada yüzüğü çalıp cebine koyuyor. Ben yüzüğün peşinde değilim. Belki değersiz de olabilir ama ben müşterime karşı mahcubum. Bir yüzük için karakola da başvuramadım ama bu bir değil iki değil üç değil. Biz artık bunlardan bıktık. Zaten ekonomik olarak dar boğazdayız. Bir de bunlar üstüne gelince sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Konuşmasında yüzüğü çalan hırsıza da seslenen Baran, "Ben bu kardeşimden de rica ediyorum. Getirsin yüzüğü bıraksın, ben ona farklı bir yüzük vereyim. Müşterime karşı mahcup olmayayım. Çünkü özel yaptırdığım bir yüzük. Yetkililerden de bunlarla alakalı tedbirler istiyoruz. Bunlar elini kolunu sallaya sallaya istedikleri yerlere girip istediklerini çalabiliyorlar" diye konuştu.

Yüzük çalan hırsıza çağrı: Onu getir, sana farklı bir yüzük vereyim
Yüzük çalan hırsıza çağrı: Onu getir, sana farklı bir yüzük vereyim
Yüzük çalan hırsıza çağrı: Onu getir, sana farklı bir yüzük vereyim
Yüzük çalan hırsıza çağrı: Onu getir, sana farklı bir yüzük vereyim

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KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Hırsızlık, Saat, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüzük çalan hırsıza çağrı: 'Onu getir, sana farklı bir yüzük vereyim' - Son Dakika


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