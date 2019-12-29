Yüzük fincan oyunuyla 60 yıllık geleneklerini sürdürüyorlar - Son Dakika
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Yüzük fincan oyunuyla 60 yıllık geleneklerini sürdürüyorlar

6 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde her hafta başka bir mahallede toplanan vatandaşlar, 60 yıllık gelenekleri olan "yüzük fincan oyunu" oynayarak geleneklerini sürdürüyorlar.

Yüzük fincan oyunuyla 60 yıllık geleneklerini sürdürüyorlar, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde her hafta başka bir mahallede toplanan vatandaşlar, 60 yıllık gelenekleri olan "yüzük fincan oyunu" oynayarak geleneklerini sürdürüyorlar.


Geyve ilçesinde vatandaşlar 60 yıllık geleneklerini sürdürüyor. Hem muhabbet maksatlı toplandıklarını ifade eden vatandaşlar, hem de gelenekleri olan yüzük fincan oyununu oynayarak keyifli vakit geçiriyor. Teknolojinin daha az yaygın olduğu zamanlarda insanların birbiriyle daha fazla muhabbet içerisinde olduğunu ve o zamanlardaki sohbet havasını yakalamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Nihat Demirtaş, "Her mahalleden oyuncu oluyor. Tamamen muhabbet maksatlı toplanıyoruz. Çay, meyve, tavuklu pilav ikramları yapılıyor. Herkes ikram masraflarına katılır. Elektriğin olmadığı zamanlarda misafir gelirdi. O zaman araba yok, kar yolları kapar, sabaha kadar muhabbet, oyun, hikayeler, masallar anlatılırdı. Adam 3 yıllık askerlik yapmış anlata anlata bitiremezdi. Eski günlerde muhabbet vardı, şimdi televizyon, internet olunca her şey bitti. İnsanlar bırak birbiriyle konuşmayı, çocukların, torunların elinde telefon, kimse sohbet edemez oldu" dedi.


Bu hafta Ahıbaba Mahallesi'nde arkadaşlarının evinde toplandıklarını anlatan Demirtaş, "Yüzük fincan oyunu için en az 5, en çok 10 kulpsuz fincan ve bir yüzük gerekir. Bu oyun için oyuncular iki gruba ayrılır. Bir grup tepsiyi ve fincanları alır, gizlice yüzüğü tepsi içinde ters dizili fincanlardan birinin altına saklar ve tepsiyi karşı tarafın önüne bırakır. Karşı grubun tepside ters dizili fincanların altından yüzüğü bulması gerekmektedir. Karşı taraf oyuncuları aralarında tartışır ve yüzüğün hangi fincanda olduğunu bulmaya çalışır. Fincanları kaldırma işlemi için karşı taraftan bir temsilci seçilir ve temsilci tarafından yapılır. Temsilcinin elleri fincanların üzerinde gezmeye başlayınca karşı taraf oyuncuları fincanı saklayanların yüzlerine bakar ve yüz ifadesinde bir değişiklik var mı bunu anlamaya çalışır. Dolu fincan üzerindeyken herhangi birinin yüzü değişme yaparsa o fincanı kaldırması gerektiği konusunda temsilciyi uyarırlar. Temsilci, fincanı kaldırmadan önce fincanın 'boş' ya da 'dolu' olduğunu söyler. Birinci fincanı kaldırırken 'dolu' der ve yüzüğü bulursa takımına 10 sayı kazandırır ve aynı zamanda tepsiyi hazırlama işlemi kendi takımına geçer. Fakat 'boş' dediği fincanları tek tek kaldırırken yüzüğü bulursa, fincan adedi kadar sayı alırlar. Diğer tarafta kaldırılmayan fincanların sayısı kadar sayı verilir. Yüzüğü ilk saklayan taraf yüzüğü yine saklamaya devam eder. Oyun önceden kararlaştırılan sayı bulununcaya kadar bu şekilde devam eder" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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