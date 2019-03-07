Son Dakika Haberleri: Yüzük Hırsızı Çift Kameraya Yakalandı

Yüzük Hırsızı Çift Kameraya Yakalandı

1 saat önce

Eyüpsultan'da bir bijuteri dükkanına giren çift, parmağına geçirdikleri birer yüzüğü kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı.

Eyüpsultan'da bir bijuteri dükkanına giren çift, parmağına geçirdikleri birer yüzüğü kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Soğukkanlı hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan'da meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü bir çift bijuteri dükkana girerek yüzüklere bakmaya başladı. Hırsızlardan erkek olanı bir süre bakındıktan sonra tezgahtaki yüzüklerden birini parmağına geçirdiği gibi iş yerinden çıktı. Ardından gözlüklü olan hırsız diğer kadın ise birkaç yüzüğe baktıktan sonra eline aldıklarından biri yerini bırakıp diğerini de avucunun içine sakladı. Bir süre daha bakınan kadın ardından iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış ABD Hava Kuvvetlerinin İlk Kadın Savaş Pilotu Görevi Sırasında Cinsel İstismara Uğradığını İtiraf Etti

Hayallerinin Peşinden Gitti Masa Başı İşini Bırakıp Çöp Kamyonu Şoförü Oldu Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:26:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüzük Hırsızı Çift Kameraya Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]