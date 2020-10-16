Yüzükbaşı ana isale hattındaki çalışmaların ilk aşaması tamamlandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yüzükbaşı Terfi İstasyonu'ndan Polatlı'ya içme ve kullanma suyu sağlayan 83 kilometrelik hat üzerindeki bakım ve onarım çalışmalarının ilk aşamasının tamamlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe halkına daha önce afiş ve anonslarla duyurulan su kesintisinin ardından Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim 2020 Pazar saat 23.00'de çalışmalara başladı.

Hat üzerindeki 60 noktada devam eden çalışmalar sonucunda, 14 hat vanası, 21 tahliye vanası ve 22 vantuz yapıldı. Hattın en çok sorun çıkaran 100 metrelik kısmındaki Özyurt Mahallesi boruları da yenilendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla bugün ana isale hattına su verilmeye başlandı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, çalışmalarda 192 kişilik ekip ve 150'ye yakın ekipmanın aktif şekilde yer aldığını, Polatlılı vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin 4 gün süresince 24 saat aralıksız çalıştığını ifade etti.

Öztürk, yapım çalışmalarına kısa süre içinde başlanacak İvedik-Temelli-Polatlı İçme Suyu Projesi'nin tamamlanmasıyla ilçede kaliteli, sağlıklı ve kesintisiz su akmaya başlayacağını kaydetti.