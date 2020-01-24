Yüzükbaşı Mevkii'nden Polatlı'ya su taşıyan ana isale hattında 4 farklı noktada meydana gelen arıza... - Son Dakika

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Yüzükbaşı Mevkii'nden Polatlı'ya su taşıyan ana isale hattında 4 farklı noktada meydana gelen arıza...
6 saat önce
Polatlı ilçesine su sağlayan ana isale hattı üzerinde 4 farklı noktada meydana gelen arıza, ASKİ ekiplerinin 7/24 özverili çalışması sonucu onarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
Polatlı ilçesine su sağlayan ana isale hattı üzerinde 4 farklı noktada meydana gelen arıza, ASKİ ekiplerinin 7/24 özverili çalışması sonucu onarıldı.
Arızanın bir an önce giderilmesi için ekiplerin büyük bir bölümü bölgeye sevk edilirken, ASKİ'nin tüm teknik imkanları da seferber edildi.
Yaşanan arıza nedeniyle Polatlı'ya su verilemezken, ilçe halkının su kesintisinden en az etkilenmesi için 50 su tankeri ile Temelli Su Deposu'ndan su sevkiyatı yapıldı.
ASKİ ekiplerinin iş makinalarıyla gece gündüz çalışarak onardığı ana isale hattında borulardan tahliye edilen su 15 saat sonra yeniden verildi. Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Polatlı'da musluklardan su akmaya başladı. - ANKARA
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