Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, Amazon Prime Video için geliştirilen bir dizidir. J. R. R. Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatacak. Dizi, Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçmektedir. Peki, Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman? İşte detaylar...

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN?

Amazon, Kasım 2017'de Yüzüklerin Efendisi için televizyon hakkını 250 milyon dolara satın almak için Tolkien Estate ile bir anlaşma yaptı ve en az 1 milyar dolar değerinde beş sezonluk bir üretim taahhüdü verdi. Bu diziyi, bugüne kadarki en pahalı televizyon dizisi haline getirdi. Payne ve McKay Temmuz 2018'de işe alındı ve yaratıcı ekibin kalan üyeleri bir yıl sonra açıklandı. Oyuncu seçimleri dünya çapında gerçekleştirildi. Çekimler Şubat 2020'de Auckland, Yeni Zelanda'da, orijinal film serisinin çekildiği mekanlarda başladı.

Yüzüklerin Efendisi'nin 2 Eylül 2022'de Prime Video'da yayınlanması bekleniyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ'ındaki efsanevi kahramanları ilk kez ekrana getirecek. J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord of the Rings'inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta Dünya'nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar'ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ OYUNCULARI