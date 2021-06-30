Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Aktörü Dev Bütçeyi Yorumladı - Son Dakika

Amazon'un Yüzüklerin Efendisi devasa bir bütçesi olduğu biliniyor. Oyunculardan Benjamin Walker, projenin etrafındaki gizliliğin neden iyi bir şey olduğu da dahil olmak üzere bu ve daha fazlası hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Dizideki rolü henüz belli olmayan Benjamin Walker, Collider'a bu boyut ve ölçekte bir yapım için büyük bir yatırım gerektiğini .

"Para hakkında çok şey konuşuluyor, ancak bunu doğru yapmak için buna ihtiyacınız olduğunu hissediyorum" dedi. "Sanki aşık olduğun birini bulmuşsun ve ona bir yüzük almak istiyorsan, ona bağlı olduğunu göstermek için elinden gelenin en iyisini yapmalısın ve bu da benzer bir durum farklı değil."

Amazon'un, Yüzüklerin Efendisi dizisinin yalnızca ilk sezonu için 465 milyon dolar harcadığı bildiriliyor, ancak eski üreticilerinden biri bunun sahte haber olduğunu söylüyor. Amazon Studios patronu Jennifer Salke, rakamı özel olarak doğrulamadı, ancak Amazon'un yatırımının "büyük bir dünya inşa etme şovunun tüm sezonunu" kapsadığına ve bunun büyük bir maliyet getirdiğine dikkat çekti.

Salke, Yüzüklerin Efendisi 1. sezon için 465 milyon dolarlık bütçenin insanların tutunması için iyi bir manşet olduğunu söyledi, ancak insanlara bu paranın "tüm diziyi sürdürmek" için harcandığını hatırlattı.

"Harcanan sayı, tıklaması eğlenceli olan seksi ve çılgın bir manşet, ancak bu gerçekten tüm seriyi sürdürecek olanın altyapısını oluşturuyor" dedi.

Amazon'un sadece Yüzüklerin Efendisi dizisinin hakları için 250 milyon dolar ödediği ve fantezi evrenlern hayranı Jeff Bezos'un müzakerelere doğrudan dahil olduğu bildirildi. Dizi şu anda Yeni Zelanda'da çekiliyor ve yerel hükümet Amazon'a çekimlerin orada olması için 100 milyon dolardan fazla bir indirim de sağlıyor.

Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçiyor, ancak dünya veya karakterler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Walker, "insanların bu konuda daha fazla bilgi edinmek istemesini anlıyorum, sır saklamayı da can sıkıcı bulurum ancak Yüzüklerin Efendisi için gizlilik olmalı" ifadelerini kullandı.

Amazon'un şovunun dışında Warner Bros., sinemalar için hızla izlenen yeni bir Yüzüklerin Efendisi animasyon filminin de yayınlanacağını duyurmuştu.