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Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Yönetmeni Açıklandı: J.A. Bayona

9 dakika önce

Amazon, efsanevi kitap Yüzüklerin Efendisi'nin dizi uyarlamasının yönetmenlik koltuğunda kimin oturacağına karar verdi.

Yüzüklerin Efendisi Dizisinin Yönetmeni Açıklandı: J.A. Bayona, System.String[]
Amazon, dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizi uyarlamasının yönetmenlik koltuğuna J.A. Bayona'nın oturmasına karar verdi. Deadline'da yer alan habere göre, Jurassic World: Fallen Kingdom'ın da yönetmeni Bayona, serinin ilk bölümlerini yönetecek ve Belén Atienza ile birlikte idari yapımcılığını üstlenecek.

"J.R.R. Tolkien, tüm zamanların en olağan dışı ve ilham verici hikayelerinden birini yarattı. Daha önce görülmemiş bir hikayeyle seyircileri Orta Dünya'ya götürmek ve İkinci Çağ'ın harikalarını keşfettirmek için sabırsızlanıyorum."

Dizinin geliştiricileri arasında JD Payne ve Patrick McKay bulunurken yazarlar arasında Breaking Bad'den Gennifer Hutchison ile Game of Thrones'tan Bryan Cogman olacak.

Payne ve McKay, Deadline'a verdikleri röportajda "Biz bu epik seriyi geliştirmeye devam ederken J.A. ve Belén'in de aramıza katılmasından çok mutluyuz" dedi. İkili ayırca Bayone'nin işlerinin uzun zamandır hayranı olduklarını kendisinin Orta Dünya'yı tekrar seyircilere sunmak için doğru seçim olduğunu bildiklerini söyledi.

Amazon Studios yöneticisi Jennifer Salke "J.A.'in, dünya oluşturmadaki genişliği, bizim Lord of the Rings hırsımızla örtüşüyor. Kendisi, oldukça yetenekli partneri Belén ile birlikte yeni hikayeleri hayata getiren tutkulu ve işbirlikçi bir yönetmen. Yazarlarımız JD Payne ve Patrick McKay'e katılması bizi oldukça heyecanlandırdı, Orta Dünya yolculuğumuza başlamak için daha iyi bir yol düşünemiyoruz" dedi.

İlk kitaptan binlerce yıl öncesini anlatacak ve Sauron'un yükselişiyle yüzükleri oluşturmasını anlatacak olan dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı henüz belli değil.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:36 
Yüzüklerin Efendisi, Amazon, Teknoloji
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