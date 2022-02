Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili büyük tartışma: Siyahi Elf olur mu? - Son Dakika

Amazon Prime için hazırlananYüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) dizisinden ilk görseller geldi. 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri" için paylaşılan fotoğraflar serinin hayranları tarafından heyecanla karşılanırken aynı zamanda yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

Fotoğraflarda yer alan siyah elf, hayranlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kitaplara ve yazarına bağlı kalınmadığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Yüzüklerin Efendisi evreninde siyahi ırkın olmadığını belirttiler. Bu görüşe karşı olan bazı hayranlar ise bu fikri ırkçılık olarak tanımlayarak tam tersi bir düşünceyle zamanın artık değiştiğini ve bu durumun çok normal olduğunu dile getirdi.

SİYAHİ ELF OLUR MU?

Ekşi Sözlük sitesinde konuyla alakalı başlık açılırken, Yüzüklerin Efendisi ve Elf kelimeleri ise twitter'da en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı. Sosyal medyadaki çoğu sinema sayfası anket oluşturarak "Siyahi elf olur mu olmaz mı?" diye sordu.

Dizinin hayranları, yayınlanan ilk fotoğrafların ardından dizinin yayınlanacağı tarih olan 2 Eylül 2022'yi bekliyor.