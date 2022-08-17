Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri kaç bölüm? Yüzüklerin Efendisi dizisi kaç bölüm? - Son Dakika
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Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri kaç bölüm? Yüzüklerin Efendisi dizisi kaç bölüm?

17.08.2022 11:42
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri kaç bölüm? Yüzüklerin Efendisi dizisi kaç bölüm?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, Amazon Prime Video için geliştirilen bir dizidir. J. R. R. Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatacak. Dizi, Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçmektedir. Peki, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri kaç bölüm? Yüzüklerin Efendisi dizisi kaç bölüm?

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri kaç bölüm? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, Amazon Prime Video için geliştirilen bir dizidir. J. R. R. Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatacak. Dizi, Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçmektedir. Peki, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri kaç bölüm? Yüzüklerin Efendisi dizisi kaç bölüm? İşte detaylar...

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ KAÇ BÖLÜM?

Prime Video, Tolkien Estate ile yaptıkları ilk anlaşma uyarınca diziye beş sezon olduğuna inanılan çoklu sezon taahhüdü verdi, ancak yeni sezonlar için çalışılmaya başlanmadan önce ek onay verilmesi halen gerekmektedir. Temmuz 2019'da Shippey, ilk sezonun yirmi bölüm olarak planlandığını açıkladı. İkinci sezon siparişi resmi olarak Kasım ayında verildi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, Amazon Prime Video için geliştirilen bir dizidir. J. R. R. Tolkien'in The Hobbit ve The Lord of the Rings kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatacak. Dizi, Orta Dünya'nın İkinci Çağında geçmektedir. Yapımcılığını Amazon Studio, Tolkien Estate, HarperCollins ve New Line Cinema üstlenirken dizi sorumlusu görevinde John D. Payne ve Patrick McKay bulunmaktadır.

Amazon, Kasım 2017'de Yüzüklerin Efendisi için televizyon hakkını 250 milyon dolara satın almak için Tolkien Estate ile bir anlaşma yaptı ve en az 1 milyar dolar değerinde beş sezonluk bir üretim taahhüdü verdi. Bu diziyi, bugüne kadarki en pahalı televizyon dizisi haline getirdi. Payne ve McKay Temmuz 2018'de işe alındı ve yaratıcı ekibin kalan üyeleri bir yıl sonra açıklandı. Oyuncu seçimleri dünya çapında gerçekleştirildi. Çekimler Şubat 2020'de Auckland, Yeni Zelanda'da, orijinal film serisinin çekildiği mekanlarda başladı.

Yüzüklerin Efendisi'nin 2 Eylül 2022'de Prime Video'da yayınlanması bekleniyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ'ındaki efsanevi kahramanları ilk kez ekrana getirecek. J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord of the Rings'inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta Dünya'nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar'ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ OYUNCULARI

  • Robert Aramayo
  • Owain Arthur
  • Nazanin Boniadi
  • Tom Budge
  • Morfydd Clark
  • Ismael Cruz Córdova
  • Ema Horvath
  • Markella Kavenagh
  • Joseph Mawle
  • Tyroe Muhafidin
  • Sophia Nomvete
  • Megan Richards
  • Dylan Smith
  • Charlie Vickers
  • Daniel Weyman
  • Maxim Baldry
  • Lenny Henry
  • Geoff Morrell
  • Peter Tait
  • Peter Mullan
  • Simon Merrells - Trevyn
  • Lloyd Owen
  • Augustus Prew
  • Benjamin Walker
  • Alex Tarrant
  • Cynthia Addai-Robinson
  • Kip Chapman
  • Maxine Cunliffe
  • Trystan Gravelle
  • Thusitha Jayasundera
  • Fabian McCallum
  • Leon Wadham
  • Sara Zwangobani
  • Anthony Crum
  • Ian Blackburn
YORUMLAR
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