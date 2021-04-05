Yüzüklerin Efendisi'nin Sovyet versiyonu 30 yıl sonra yeniden keşfedildi - Son Dakika
BBC

Yüzüklerin Efendisi'nin Sovyet versiyonu 30 yıl sonra yeniden keşfedildi

05.04.2021 18:02
Yüzüklerin Efendisi'nin Sovyet versiyonu 30 yıl sonra yeniden keşfedildi, System.String[]

İngiliz yazar JRR Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitabından Sovyet televizyonu için yapılan ve kaybolduğu sanılan uyarlama 30 yıl sonra YouTube'a kondu, yüzbinler tarafından izlendi.

İngiliz yazar JRR Tolkien'in beyaz perde uyarlamaları dünyaca popüler olan kitabı Yüzüklerin Efendisi'nin Sovyetler Birliği televizyonu için yapılan uyarlamasının yeniden keşfedilerek geçen hafta YouTube'a konması özellikle Rusya'daki meraklıları arasında büyük sevinç yarattı.

Guardian gazetesinin Rusya muhabiri Andrew Roth'un haberine göre, Yüzüklerin Efendisi kitabının birinci bölümü olan Yüzük Kardeşliği'nin televizyon filmi olarak uyarlandığı Khraniteli, 1991'de çekildi ve üçlemenin Sovyetler Birliği'nde yapılan tek uyarlaması olduğu düşünülüyor.

Dünyanın dört bir yanında gişe rekorları kıran Peter Jackson'ın beyaz perde üçlemesinin ilki gösterime girmeden 10 yıl önce televizyonda yayınlanan bu düşük bütçeli film başka bir çağa aitmiş gibi.

Guardian muhabiri "Kostümler ve set gayet ilkel, efektler gülünç ve bir çok sahne filmden çok tiyatro oyununu andırıyor" diye tarif ediyor.

Rock grubu Akvarium'dan Andrei Romanov tarafından bestelenen müzik de yapıma net bir Sovyet havası veriyor.

Kayıplara karışmıştı

Televizyon filminin sadece bir kez gösterildikten sonra Leningrad Televizyonu arşivlerinde kayıplara karıştığı söyleniyor.

Filmin varlığı bir daha kimsenin aklına gelmiyor. Ta ki Leningrad Televizyonu'nun devamı olan 5TV filmi geçen hafta aniden YouTube'a -iki bölüm halinde- koyana kadar. Birkaç gün içinde 400 bin kişi tarafından izleniyor.

Rusça Fantazi Dünyası adlı dergi "Meraklıları onlarca yıldır arşivleri arıyor ama bu filmi bulamıyordu" diye yazdı.

Sonuçta YouTube'a konulan uyarlama seyredenlerde nostaljik bir etki de yaratmışa benziyor.

Romanov, Tolkien'in, 3'ü elflere 7'si cücelere, 9'u da ölümlü insanlara verilen gizli güçleri olan yüzüklerin kökenine ilişkin anlatısının kabaca bir çevirisini açılışta şarkılaştırmış.

Ayrıca Sovyet versiyonunda kitabın, Jackson'un 93 milyon dolar bütçeli gişe rekortmeni üçlemesinde dışarda bırakılan bazı alt hikayeleri de var. Bunlardan biri de kitabın kahramanlarının, ormanda yaşayan ve ormanla organik bir şekilde iç içe geçmiş Tom Bombadil ile karşılaştığı ve onun hikayesinin anlatıldığı bölüm.

Bu bölüm İngilizce beyaz perde uyarlamasında fazla uzun olduğu ve hikayeyi ilerletmediği gerekçesiyle kesilmişti.

Yüzüklerin Efendisi'nin ilk korsan çevirisi kitabın İngilizce yayımlanmasından on yılı aşkın süre sonra 1966'da yayınlandı. İlk resmi çevirisi ise 1982'de çıktı fakat, ikinci ve üçüncü bölümler "İki Kule" ve "Kralın Dönüşü"nün yayınlanması birkaç yıl sürdü.

1985 yılında Leningrad Televizyonu Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'nden önceki dönemi anlatan Hobbit kitabının ilk uyarlamasını yayınladı. "Bay Bilbo Baggins'in İnanılmaz Yolculuğu, Hobbit" adıyla çevrilen bu uyarlama troller ve elfleri içermiyor.

Yüzüklerin Efendisi, Leningrad, Tolkien, Gişe, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yüzüklerin Efendisi'nin Sovyet versiyonu 30 yıl sonra yeniden keşfedildi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz 'Şampiyonluklar kabul edilsin' dedi, Galatasaray'ın cevabı çok sert oldu: Derhal istifaya davet ediyoruz 'Şampiyonluklar kabul edilsin' dedi, Galatasaray'ın cevabı çok sert oldu: Derhal istifaya davet ediyoruz Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu
Manchester United'da Bruno Fernandes ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birbirlerine girdi Manchester United'da Bruno Fernandes ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer birbirlerine girdi         
18:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri         
18:09
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavını Denizli karşısında veriyor! Canlı anlatım Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavını Denizli karşısında veriyor! Canlı anlatım         
17:54
Darboğazda olan Yunanistan, Girit'in Kandiye bölgesindeki limanını satıyor Darboğazda olan Yunanistan, Girit'in Kandiye bölgesindeki limanını satıyor         
17:51
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı         
15:39
Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı         
13:15
Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı         
12:53
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 19:05:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüzüklerin Efendisi'nin Sovyet versiyonu 30 yıl sonra yeniden keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei