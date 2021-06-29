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Yüzüklerin Efendisi Setinde Üzücü Kaza - Son Dakika

Yüzüklerin Efendisi Setinde Üzücü Kaza

29.06.2021 17:22
Yüzüklerin Efendisi Setinde Üzücü Kaza, System.String[]

Yüzüklerin Efendisi hayran sitesi The One Ring.net'in Twitter paylaşımına göre dublör Dayna Grant, Amazon Prime'ın yakında çıkacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisinin setinde hayati tehlike yaratan bir yaralanma yaşadı.

Yüzüklerin Efendisi hayran sitesi The One Ring.net'in Twitter paylaşımına göre dublör Dayna Grant, Amazon Prime'ın yakında çıkacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisinin setinde hayati tehlike yaratan bir yaralanma yaşadı.

Olayın ardından Grant'in ailesi, Yeni Zelanda kitle fonlaması sitesi GiveALittle.co.nz'e bir gönderi ve Grant'in topluluğu ve hayranlarından yardım istedi.

Sitede, "Dünyaca ünlü Dublör Dayna Grant yakın zamanda bir dizi/film için set çekerken başından yaralandı" bilgisi veriliyor. Grant, "travmatik beyin hasarları" semptomları sergiledi ve yapılan taramalardan sonra acil ameliyat önerildi.

Grant, Mad Max: Fury Road, Ash vs. Evil Dead, Wonder Woman 1984 ve Zeyna Warrior Princess gibi projelerde dublör olarak çalıştı ve burada dizi yıldızı Lucy Lawless için dublörlük yapmıştı.

Grant aynı zamanda IMDb sayfasında Yüzüklerin Efendisi için dublör olarak oyuncu listesinde yer aldığı görülüyor. 1,6 trilyon dolarlık şirketin yalnızca Yüzüklerin Efendisi 1. sezonu için 465 milyon dolar harcadığı bildiriliyor. Grant'in ailesi ve arkadaşları ise ameliyat için 60.000 NZD'lik bir kitle fonu arıyor.

TheOneRing'e göre yaşanan bu talihsiz olay, çekimler sırasında meydana gelen ikinci büyük yaralanma.. Bu arada, gösteri başka tartışmalara da konu oldu. Aktör Tom Budge, karakteriyle ilgili yaratıcı farklılıklar nedeniyle bu yılın başlarında diziden ayrıldı.

Daha önce, Tolkien'in romanlarından uyarlanan Peter Jackson üçlemesinde Frodo Baggins ve Aragorn'u oynayan aktörler Elijah Wood ve Viggo Mortensen, diziyle ilgili endişelerini ayrı ayrı dile getirmişlerdi.

Wood, ünlü hikayelerden tamamen farklı bir çağda geçtiği için dizinin Yüzüklerin Efendisi olarak adlandırmasına karşı olduğunu . Mortensen ise hikayenin direkt olarak yetişkin kitleye hitap edip bunun "belirli bir düzeyde keyfi şiddet ve benzeri şeylere" yol açıp açmayacağı konusunda endişeli olduğunu .

Tüm bu olaylardan bahsetmişken, bazı hayranların bu ayın başlarında hikayenin tarihsel olarak aile dostu doğasına atıfta bulunarak, çıplaklığı diziden tamamen uzak tutmak için bir imza kampanyası da söyleyelim.

Amazon henüz gösteri için bir çıkış tarihi açıklamadı ancak Amazon Studios patronu Jennifer Salke daha önce dizinin Amazon'un Prime hizmetinde 2021 yılında prömiyer yapacağını söylemişti.

Yüzüklerin Efendisi Setinde Üzücü Kaza

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Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Yüzüklerin Efendisi Setinde Üzücü Kaza - Son Dakika


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