Yüzüklerin Efendisi sevenlere Electronic Arts\'tan Müjde! Mobil oyunu geliyor

Yeni nesil mobil RPG tarzı oyunlarda The Saul Zaentz Company ve Middle-earth Enterprises ile ortaklık kurmaktan heyecan duyduğunu belirten Electronic Arts'ın Mobil RPG Başkan Yardımcısı Malachi Boyle, Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit'in her gün oyunculara otantik bir deneyim sunmak için muazzam tutkularını ve yeteneklerini bir araya getirdiğini söyledi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİNİN MOBİL OYUNU GELİYOR

Electronic Arts, oynaması ücretsiz mobil oyunu Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth'ü hayranlarına duyurdu. Oyunun sıra tabanlı savaş, derin toplama sistemleri ve evrenden geniş bir karakter listesini içerecek.

LORD OF THE RINGS HEROES OF MIDDLE-EARTH NE ZAMAN ÇIKACAK?

Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth'ün 2022 yazında belirli bölgelerde beta testine girmesi bekleniyor. Oyuna girebilmeniz ve oynayabilmeniz için sürekli internet bağlantısı gerektirmekteyken oyun içi satın alımları da içermektedir.

Saul Zaentz Comapny'nin Middle Earth İşletmeleri Baş Marka ve Lisans Sorumlusu Fredrica Drotos, "EA ile bir kez daha çalışmaktan heyecan duyuyoruz, bu sefer J.R.R. Tolkien'in edebi eserlerinde açıklandığı gibi yalnızca Orta Dünya'dan ilham alan bir mobil oyunu hayranlarına sunuyoruz." sözlerine yer verdi.