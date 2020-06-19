Yüzüklerin Efendisi yıldızı Sir Ian Holm 83 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Yüzüklerin Efendisi yıldızı Sir Ian Holm 83 yaşında hayatını kaybetti

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins karakterinin yaşlı halini canlandıran 83 yaşındaki Sir Ian Holm, Parkinson hastalığına yenik düştü.

Yüzüklerin Efendisi yıldızı Sir Ian Holm 83 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins karakterinin yaşlı halini canlandıran 83 yaşındaki Sir Ian Holm, Parkinson hastalığına yenik düştü.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins karakterinin yaşlı halini canlandıran 83 yaşındaki Sir Ian Holm'dan acı haber geldi. Ünlü aktör 88 yaşında parkison hastalığına yenik düştü. Oscar adayı da olan aktör, daha önce Yüzüklerin Efendisi'nin oyuncularının katıldığı görüntülü etkinliğe katılamadığı için özür dilemişti. Bilbo Baggins'i ünlü oynayan yıldız, "Sizi şahsen görmediğim için özür dilerim, hepinizi özlüyorum ve maceralarınızın sizi birçok yere götürdüğünü umuyorum, hobbit evimde veya holm'de karantina altındayım" demişti.


Yüzüklerin Efendisi, Bilbo Baggins, Ian Holm, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 03:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yüzüklerin Efendisi yıldızı Sir Ian Holm 83 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

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