Yüzüklerin Efendisi yıldızı Sir Ian Holm 83 yaşında hayatını kaybetti

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins karakterinin yaşlı halini canlandıran 83 yaşındaki Sir Ian Holm'dan acı haber geldi.



Ünlü aktör 88 yaşında parkison hastalığına yenik düştü. Oscar adayı da olan aktör, daha önce Yüzüklerin Efendisinin oyuncularının katıldığı görüntülü etkinliğe katılamadığı için özür dilemişti.



Bilbo Baggins'i ünlü oynayan yıldız, "Sizi şahsen görmediğim için özür dilerim, hepinizi özlüyorum ve maceralarınızın sizi birçok yere götürdüğünü umuyorum, hobbit evimde veya holm'de karantina altındayım" demişti.