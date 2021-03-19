Son dakika haberleri | Yüzüklü yumruk darbesiyle ölüm davası sanığına 1 yıl 10 ay hapis - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yüzüklü yumruk darbesiyle ölüm davası sanığına 1 yıl 10 ay hapis

19.03.2021 11:25
Son dakika haberleri | Yüzüklü yumruk darbesiyle ölüm davası sanığına 1 yıl 10 ay hapis, System.String[]

Son dakika haber: KAYSERİ'de özel firmada servis şoförü Saadettin M. (55), tartıştığı Osman Kepçe'ye (60) parmağında yüzük bulunan eliyle yumruk atıp ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de özel firmada servis şoförü Saadettin M. (55),  tartıştığı Osman Kepçe'ye (60) parmağında yüzük bulunan eliyle yumruk atıp ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Osman Kepçe'nin eşi Nimet Kepçe, "Eşimin ölümüne neden olan kişi az ceza aldı. Ben onun daha fazla ceza alarak, tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Melikgazi ilçesinde özel firmada servis şoförü olarak çalışan Saadettin M., 17 Ekim 2019'da kırık lambayı yerden alıp araca monte etmeye çalıştığı için tartıştığı iş arkadaşı Osman Kepçe'ye, parmağında yüzük bulunan eliyle yumruk attı. Olaydan 3 gün sonra evinde rahatsızlanan Osman Kepçe, çağrılan ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Osman Kepçe, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 2 çocuk babası Osman Kepçe, yoğun bakımda 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İYİ HAL İNDİRİMİ İLE 1 YIL 10 AY HAPİSOsman Kepçe'nin ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan Saadettin M. hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Saadettin M'ye, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezayı 'iyi hal' indirimi uygulayarak 1 yıl 10 ay 15 güne düşürerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.'EŞİMİN ZORUNA GİTMİŞ'Ölen Osman Kepçe'nin eşi Nimet Kepçe, "Eşim eve geldiğinde kafasında bir iz olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, 'arkadaşımla tartıştık boş ver' dedi, anlatmak istemedi. Sonra kızım ısrar edince ona anlattı. Led lambayı yere atmışlar, eşim de araçlara çok meraklı olan birisiydi. Onu almış, arabaya eklemiş. Sanık, 'ne yapacaksın, sen çöpçü müsün, bırak çöpçüler alsın' demiş. Bu da benim eşimin zoruna gitmiş. Patronuyla konuşup, işten ayrılmak istemiş. Patronu, Osman'ı sevdiği için ayrılmasını istememiş. Sonra işe gitti. Bir kaç gün sonra başında morluk oluştu. Kusmaya başladı. Kızımı çağırdım, ambulansı aradık. Hastanede durumu eşim sağlık ekiplerine anlatmış. Yüzükle kafasına vurulduğunu söylemiş. Kafasında ödem oluşmuş" dedi.'OTOPSİ RAPORUNDA YÜZÜK YAZIYOR'

Verilen cezanın az olduğunu belirten Nimet Kepçe, "1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. Eşimin ölümüne neden olan kişi az ceza aldı. Ben onun daha fazla ceza alarak, tutuklanmasını istiyorum. Bizim acımız dinmiyor. Bugün ölmüş gibi acımız taze. Vadesi ile ölmüş olsa bu kadar üzülmezdik. Bizim hiç bir zaman ziyaretimize gelmedi. Hastanede ziyaret etmedi. Cenazeye gelmedi. Ankara'dan gelen otopsi raporunda da yüzük ile alınan darbe sonucu öldüğü yazıyor. Benim acımı bu ceza dindirmedi. Daha fazla ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Yüzüklü yumruk darbesiyle ölüm davası sanığına 1 yıl 10 ay hapis
Son dakika haberleri | Yüzüklü yumruk darbesiyle ölüm davası sanığına 1 yıl 10 ay hapis
Son dakika haberleri | Yüzüklü yumruk darbesiyle ölüm davası sanığına 1 yıl 10 ay hapis
Son dakika haberleri | Yüzüklü yumruk darbesiyle ölüm davası sanığına 1 yıl 10 ay hapis
Son dakika haberleri | Yüzüklü yumruk darbesiyle ölüm davası sanığına 1 yıl 10 ay hapis

Kayseri, Otopsi, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yüzüklü yumruk darbesiyle ölüm davası sanığına 1 yıl 10 ay hapis - Son Dakika


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