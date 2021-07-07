Yüzülebilir Alanlar ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Turizm sezonun başlaması ile birlikte sahil ilçelerimizde boğulma olaylarını önlemek için İnebolu İlçemiz Osman Sungur Tesisleri'nde, İlimizin sahil ilçelerini kapsayan "Yüzülebilir Alanlar ve Alınması Gereken Önlemler" toplantısı Valimiz Sayın Avni Çakır başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu Kaymakamları ile Belediye Başkanları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanı ile sahil ilçelerimiz kolluk kuvvetlerinin birim amirleri katıldı.
Yaz mevsiminin başlamasıyla insanların serinlemek maksadıyla deniz, dere, ırmak, gölet, baraj vb. yerlerde suya girme ihtiyacı duydukları belirtilerek, boğulma olayları meydana gelmekte ve can kayıpları yaşanmakta olduğu kaydedildi.
Toplantıda; önceki yıllarda alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve alınması gereken yeni tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurum temsilcilerinin görüşleri alınarak karara bağlandı.
KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN
Kaynak: Habermetre
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