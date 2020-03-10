Yüzüncü obezite ve metabolik cerrahi ameliyatı pasta keserek kutlandı - Son Dakika

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen yüzüncü obezite ve metabolik cerrahi ameliyatı pasta keserek kutlandı.

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2,5 yıl önce Aksaray'a geldiklerini ve amaçlarının burada bir farklılık yaratmak olduğunu söyledi.

Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra hastanede obezite cerrahisini kurduklarını ve tedaviye başladıklarını anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"İlk ameliyatımızı 2017'nin kasım ayında yaptık. Haftada 1-2 ameliyat yaparak 100. ameliyatımızı gerçekleştirdik. 100. ameliyatımız Niğde'den gelen hastamız oldu. Uzun zamandır kilo sorunu olan ve büyük sıkıntılar çeken bir hastamız. Geçen hafta ameliyatımızı yaptık. Çok şükür şu ana kadar bir sıkıntısı yok. Bugün de inşallah taburcu edeceğiz. 100. hastamız olduğu için pasta keseceğiz. Nice güzel operasyonlarımız olur inşallah."

Ameliyat için Niğde'den gelen hasta Anıl Oran ise geçen yıl Balıkesir'de olamadığı bu ameliyatın, Aksaray'da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Namık Özkan'a, daha önce hastası olan bir tanıdığının vasıtasıyla ulaştığını anlatan Oran, "Hocamın yakın ilgisi ve farklı yaklaşımı benim ameliyat olmamı sağladı. 3 aylık bir süreç oldu. Bu süreçte vücut öncelikle ameliyata hazırlandı. Sonrasında ameliyat oldum. Bugün sekizinci gün. Çok iyiyim. Hocamdan çok memnunum, Allah ondan razı olsun. Bu sürece 141 olarak başladık. Ameliyat olduğum gün 133 kiloydum. Şu anda daha da aşağılardayım."

Özkan, Oran için hazırlanan pastayı keserek hastasına tattırdı.