Yüzüncü Yıl Buruciye Sohbetleri Başladı

Sivas
Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Yüzüncü Yıl Buruciye Sohbetleri" düzenlendi.
Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda "diplomatik vahşet" başlığı altında düzenlenen programda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle ilgili ayrıntılar Abdurrahman Şimşek
, Ferhat Ünlü
ve Nazif Karaman
tarafından anlatıldı.
Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan
, konuşmacılara teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu olayla yakından ilgilenen ve aydınlatılması için çaba gösteren tüm kamu kurumlarımıza ve yazılı görsel basına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Programın ardından konuşmacılar Diplomatik Vahşet isimli kitaplarını imzaladı.
Programa Belediye Başkanı Sami Aydın
, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya
, İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata ve çok sayıda dinleyici katıldı.