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'Yüzüncü yılında sivas kongresi sempozyumu' düzenlendi

42 dakika önce

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve iki gün sürecek olan 'Yüzüncü Yılında Sivas Kongresi, Ulusal Öğrenci Sempozyumu' başladı.

'Yüzüncü yılında sivas kongresi sempozyumu' düzenlendi, System.String[]


SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve iki gün sürecek olan 'Yüzüncü Yılında Sivas Kongresi, Ulusal Öğrenci Sempozyumu' başladı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sempozyuma Sivaslı öğrencilerin yanısıra, İstanbul, Bursa, Denizli, Trabzon, Hakkari, Elazığ, Amasya, Tokat, Yozgat, Bayburt, Afyon, Eskişehir ve Artvin'den öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sempozyumda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin çok güzel geçtiğini söyledi. Bir milletin tarihinde dönüm noktaları ve kırılma anları olduğunu belirten Ayhan, "Geçmişi güzel bir şekilde yadetmek, hissetmek, hassasiyet göstermek, ecdadın fedakarlığını farketmek, hem de gelecekteki bu güçlü duruşu, bu ruhu, bu heyecanı çocuklarımıza aşılamak istiyoruz" dedi. Tarihini ve geçmişini bilmeyen milletlerin geleceğe umutla bakabilmesinin mümkün olmadığına vurgu yapan Ayhan, "Bizi güçlü kılan tarihimiz, geçmişimiz. İmanı olup ama imkanı olmayan atalarımızın birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeyi yedi düvele karşı nasıl savaş kazandığını ve bu ruhu öğrendik. Bu şuur ve bilinçle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. Öğrencilerden tarihi iyi bilmelerini isteyen Vali Ayhan, "Bu coğrafyanın nasıl badireler atlattığını iyi bilmemiz lazım. Bin yıldır Türk yurdu olan bu topraklara nasıl bedeller ödediğimizi bilmemiz lazım. Dolayısıyla kongremizin 100'üncü yılında her kesimi kucaklayan çalışmalar ve programlar yaptık. Bu tür etkinlikleri ve bilimsel anlamda yapılan çalışmaları anlamlı buluyorum" dedi. Şiir ve türkülerin seslendirildiği sempozyumda toplam 23 bildiri sunulacak. Sempozyumun diğer oturumları Sivas Kongresi'nin toplandığı tarihi binada gerçekleştirilecek.

- Sivas
İstanbul, Artvin, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:17 Kaynak: DHA
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