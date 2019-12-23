Yüzüncüyıl'a modern kapalı semt pazarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüzüncüyıl'a modern kapalı semt pazarı - Son Dakika

Yüzüncüyıl'a modern kapalı semt pazarı

6 saat önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yapımına başlanan kapalı semt pazarı inşaatında denetlemelerde bulundu.

Yüzüncüyıl'a modern kapalı semt pazarı, System.String[]

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yapımına başlanan kapalı semt pazarı inşaatında denetlemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Soner Çetin, "Yüzüncüyıl Mahallesi'ni modern bir semt pazarına kavuşturacağız. Altında kapalı otopark bulunacak semt pazarı, 5 aydan kısa bir sürede bitirilecek" dedi.


Başkan Çetin, sabahın erken saatlerinde Yüzüncüyıl Semt Pazarı inşaatına giderek çalışmalarla ilgili bilgi aldı, işçilerle birlikte kahvaltı yaptı. Çalışma alanını gezen Başkan Soner Çetin, tamamlandığında Yüzüncüyıl Mahallesi Semt Pazarının Adana'nın en modern pazarlarından biri olacağını söyledi.


Başkan Soner Çetin, inşaatın 5 aydan kısa bir sürede tamamlanmasının planladığını belirterek, "Seçimden önce Yüzüncüyıl Mahallesi'ne modern bir semt pazarı yapacağımızın sözünü vermiştik. Her konuda olduğu gibi bu konuda da sözümüzü yerine getiriyoruz. Bir süre önce yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve çalışmalar başladı" diye konuştu.


Yüzüncüyıl Mahallesi semt pazarının üstünü geçen dönem kapatmayı düşündüklerini ancak bunun bazı nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini anlatan Başkan Soner Çetin, şöyle konuştu:


"Geçen dönem semt pazarının üzerinin kapatılması için 4 kez ihaleye çıktık. Ancak inşaat sektöründeki kriz dolayısıyla kimse ihaleye girmedi. Her işte bir hayır vardır derler. Biz de projeyi biraz daha geliştirerek, yeniden ihale yaptık. Yeni projede, kapalı semt pazarının altında kapalı otopark da planladık. Çünkü, pazar kurulduğu günlerde burada yoğun bir trafik oluyor. İnsanlar gelip kapalı otoparka araçlarını park edecekler, yürüyen merdivenlerle pazara çıkacaklar, alışverişlerini yaptıktan sonra, rahat bir şekilde araçlarına binecekler ve gidecekler. Burası tamamlandığında, Adana'nın en modern semt pazarlarından biri olacak. İnşaat 5 aydan kısa bir sürede bitecek. 1 ay geçti. En fazla 4 ay sonra hizmete açacağız."


Başkan Soner Çetin, sayısı 3 olan kadın ürünleri pazarının 4'üncüsünü de talep olması halinde, Yüzüncüyıl Semt Pazarında açabileceklerini de sözlerine ekledi. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:18 Kaynak: İHA
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