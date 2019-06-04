Yüzünde maytap patlayan çocuk hastanelik oldu
40 dakika önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, yüzünde maytap patlaması sonucu yaralandı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
'ın Kozluk
ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, yüzünde maytap patlaması sonucu yaralandı.
Olay Kozluk ilçesine bağlı İslambey Mahallesinde meydana geldi. Bayramda topladığı harçlıklar ile maytap ve çatapat alan B.D. (12) yakınında patlayan maytap ile gözünden yaralandı. Kozluk Devlet Hastanesi
acil servisine alınan çocuk ilk müdahaleden sonra Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BATMAN
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