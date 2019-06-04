Son Dakika Haberleri: Yüzünde maytap patlayan çocuk hastanelik oldu
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Yüzünde maytap patlayan çocuk hastanelik oldu

40 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, yüzünde maytap patlaması sonucu yaralandı.

Yüzünde maytap patlayan çocuk hastanelik oldu, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, yüzünde maytap patlaması sonucu yaralandı.

Olay Kozluk ilçesine bağlı İslambey Mahallesinde meydana geldi. Bayramda topladığı harçlıklar ile maytap ve çatapat alan B.D. (12) yakınında patlayan maytap ile gözünden yaralandı. Kozluk Devlet Hastanesi acil servisine alınan çocuk ilk müdahaleden sonra Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Batman, Kozluk, 3. Sayfa
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