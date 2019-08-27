Son Dakika Haberleri: Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı
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Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı

52 dakika önce

Adıyaman'da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.

Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı, System.String[]

Adıyaman'da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.

Karapınar Mahallesi'ndeki evinde maytapla oyun oynayan D.E.Ş. (12), maytabın yüzünde patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.

Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastane yetkilileri, çocuğun sağ gözündeki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Karapınar, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:26 Kaynak: AA
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