Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı
52 dakika önce
Adıyaman'da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:26 Kaynak: AA
Adıyaman'da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.
Karapınar Mahallesi'ndeki evinde maytapla oyun oynayan D.E.Ş. (12), maytabın yüzünde patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.
Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastane yetkilileri, çocuğun sağ gözündeki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.
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