Son Dakika Haberleri: Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı
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Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı

1 saat önce

Yaralanan çocuğa sağlık görevlilerinin ambulansda müdahale etmesi Ambulansın gidişi ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlamasın sonucu yaralandı.

Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı, System.String[]

Yaralanan çocuğa sağlık görevlilerinin ambulansda müdahale etmesi

Ambulansın gidişi

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlamasın sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'ndeki evinde maytapla oyun oynayan D.E.Ş. (12) maytabın yüzünde patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.

Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:18 Kaynak: AA
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