Üye Girişi
Yüzündeki maskeyle uyuşturucu taşırken yakalandı - Son Dakika

Yüzündeki maskeyle uyuşturucu taşırken yakalandı

05.02.2022 11:32
Yüzündeki maskeyle uyuşturucu taşırken yakalandı

Antalya'da jandarmanın yaptığı çalışmada, yüzüne taktığı maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da jandarmanın yaptığı çalışmada, yüzüne taktığı maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Demre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Demre ilçesi Beymelek Mahallesinde gece 02.00 sıralarında E.A. ve H.K.A. isimli şahısların araç ile Antalya'dan uyuşturucu madde alarak Demre ilçesine gelecekleri bilgisi alınması üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan operasyonda E.A. isimli şahsın yüzüne takılı maskeye gizlenmiş halde, piyasa değeri 3 bin TL olan 4 parça halinde A4 diye tabir edilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmek için kullanılan 20 TL'lik banknot ele geçirildi, E.A. gözaltına alındı. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüzündeki maskeyle uyuşturucu taşırken yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:09 Video kan dondurdu! Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:59 Hande Yener'in kostümü eleştiri oklarının hedefi oldu! herkes koltuk örtüsüne benzetti
10:53 AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 11:38:44. #1.13#
SON DAKİKA: Yüzündeki maskeyle uyuşturucu taşırken yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement