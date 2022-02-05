Yüzündeki maskeyle uyuşturucu taşırken yakalandı - Son Dakika

Antalya'da jandarmanın yaptığı çalışmada, yüzüne taktığı maskeye uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Demre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Demre ilçesi Beymelek Mahallesinde gece 02.00 sıralarında E.A. ve H.K.A. isimli şahısların araç ile Antalya'dan uyuşturucu madde alarak Demre ilçesine gelecekleri bilgisi alınması üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan operasyonda E.A. isimli şahsın yüzüne takılı maskeye gizlenmiş halde, piyasa değeri 3 bin TL olan 4 parça halinde A4 diye tabir edilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmek için kullanılan 20 TL'lik banknot ele geçirildi, E.A. gözaltına alındı. - ANTALYA