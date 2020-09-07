Yüzüne asit döken erkek arkadaşını affeden Berfin, canlı yayında özür diledi

Berfin Özek, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak başına gelen talihsiz olay hakkında konuştu.

Yaşananların ardından merak konusu olan Özerk ilk kez açıklama yaptı. Genç kız eski erkek arkadaşını tekrar affettiği için 'sağlıklı düşünemiyordum, şimdi kendime bunları yediremiyorum' sözleriyle pişmanlığını dile getirdi. Başına gelenleri unutmak isteyen Berfin "kendim ve kadınlarımız için büyük kadın olmak üniversite okumak" istediğini belirtti. Bu hayalinin ardından genç kızın isteğine kayıtsız kalmayan Hakan Ural her türlü destek için yanında olacağının sözünü verdi. Berfin kalplerini kırdığı herkesten özür dileyerek pişmanlığını bir kez daha dile getirdi.