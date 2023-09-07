Yüzüne çorap geçiren Esra Dermancıoğlu, estetik yaptıranları fena tiye aldı

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki Mukaddes rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında sayısız projede yer alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu son olarak estetik yaptıran isimleri tiye aldı.

ÜNLÜ İSİMLER KAHKAHAYA BOĞULDU

Modacı Tanju Babacan ile bir araya gelen Esra Dermancıoğlu, yüzüne çorap geçirtti. Çorapla yüzünü gerdirerek video çeken oyuncu, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Tanju Babacan bana bedavaya estetik yaptı. Canım dostum çok güzel oldu" notunu yazdı. Dermancıoğlu'nun paylaşımı kısa sürede yayılırken ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Filiz Akın paylaşıma "Ne alem kadınsın Esracım, harikasın" yorumunu yaparken Begüm Öner, Dolunay Soysert, Demet Evgar, Selin Ciğerci ve Seda Sedan'dan kahkahalı emojileri koydu.