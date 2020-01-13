Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı (2) - Son Dakika

Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı (2)

6 saat önce

İTFAİYECİLER: EN RAHAT ÇALIŞMA ORTAMIYDIAntalya'da geçirdiği trafik kazasında yüzüne bariyer demiri saplanan Emre Gündoğan'ın ameliyatına doktorlarla giren 3 itfaiye eri, ilk kez bu kadar rahat bir ortamda çalıştıklarını söyledi.

Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı (2), System.String[]

İTFAİYECİLER: EN RAHAT ÇALIŞMA ORTAMIYDI

Antalya'da geçirdiği trafik kazasında yüzüne bariyer demiri saplanan Emre Gündoğan'ın ameliyatına doktorlarla giren 3 itfaiye eri, ilk kez bu kadar rahat bir ortamda çalıştıklarını söyledi. Emre Gündağan'ın ameliyatına giren itfaiye erleri Aytaç Topaç (30), Hasan Gökmen (26) ve Mehmet Toka (30), önlük, maske, bone ve eldiven giyerek operasyona katıldıklarını söyledi. İtfaiye erleri, hastanın titreşim ve basınçtan zarar görmemesi için küçük bir kesici kullandıklarını, 20 dakikada demiri kestikmlerini, yaralının yüz bölgesine zarar vermeden işlemlerini tamamlayarak ameliyathaneden çıktıklarını kaydetti.

İTFAİYECİLER İLK KEZ AMELİYATHANEDE

İlk kez ameliyathanede bir operasyona dahil olduklarını belirten itfaiyeci Aytaç Topaç, önce hastanede doktorlardan bilgi aldıklarını söyledi. Yapacakları işleme göre malzemeyi yanlarına aldıklarını dile getiren Topaç, "İhbar komutadan geldi. Kurtarma aracıyla hastaneye çıkış yapılmamız söylendi, doğal olarak şaşırdık. Ameliyathaneye girdiğimizde doktorlarla demirin nereden kesilmesini istediklerine yönelik bilgi alışverişinde bulunduk. Yüzdeki demiri ameliyat için küçültmemiz istendi. Demir kesmede hassas olan cihazımızla işlemimizi tamamladık" dedi.

'ÇALIŞMAK İÇİN ÇOK RAHAT BİR ORTAMDI'

Topaç, ilk defa ameliyat ortamında operasyon yaptıklarını vurguladı. Acil servislerde bu tür müdahalelerin olduğunu aktaran Topaç, "Buradaki operasyon bizim için daha avantajlı oldu. Çünkü bu tür vakalarda yaralı hareketli olduğu zamanlarda çalışmamızı engelliyor. Çevredekilerin de etkisi varsa işimiz daha da zorlaşıyordu. Ameliyathanedeki çalışma ortamı çok rahattı. Yaralı, anestezi etkisindeydi. Doktorlar da uzman ekipten oluşuyordu. Hiçbir panik ortamı olmadığı için çok rahat çalıştık" diye konuştu.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,


Gündoğan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:17 Kaynak: DHA
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