Yüzüne kimyasal atılan Sultan'da iz kalıp kalmayacağı adli tıp raporuyla belirlenecek - Son Dakika
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Yüzüne kimyasal atılan Sultan'da iz kalıp kalmayacağı adli tıp raporuyla belirlenecek

12.05.2022 14:55
Yüzüne kimyasal atılan Sultan'da iz kalıp kalmayacağı adli tıp raporuyla belirlenecek

ANKARA'da, işe giderken önünü kestiği eski kız arkadaşı Sultan S.'yi (27) silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan Soner Bolat (31), 21 yıl 6 ay hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, "Sultan'dan ve bütün kadınlardan özür diliyorum" dedi.

ANKARA'da, işe giderken önünü kestiği eski kız arkadaşı Sultan S.'yi (27) silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan Soner Bolat (31), 21 yıl 6 ay hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, "Sultan'dan ve bütün kadınlardan özür diliyorum" dedi. Sultan S.'nin yüzünde iz kalıp kalmayacağının belirlenmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasına karar verilirken, sanığın tahliye talebi reddedildi.

Sultan S., gördüğü şiddet nedeniyle 2 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi. Bolat, bunun üzerine 5 Ocak'ta işe giderken Sultan S.'nin yolunu elinde silahla kesip, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Soner Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, yakındaki çocuk parkına götürdü ve yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Soner Bolat hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soner Bolat, iddianamenin kabul edildiği Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın talebini kabul ederek, adli kontrol tedbirini geçen 9 Mart itibarıyla kaldırdı. Bunun üzerine Sultan S.'nin avukatı Deniz Can Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, Soner Bolat'ın ev hapsindeyken de adli kontrol tedbirini ihlal edip, müvekkilini tehdit ettiğini belirterek, karara itiraz etti. Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi, Bolat'ın tutuklanmasına karar verdi.HAKİM KARŞISINA ÇIKTITutuklu sanık Soner Bolat'ın, Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmada Sultan S. ile ailesi de hazır bulundu. Savunma yapan Soner Bolat ise, "Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıktığım için Sultan'dan ve bütün kadınlardan özür diliyorum. Sultan'la ayrıldıktan sonra yengeme 'Soner'in çıktığı var mı?' diye sormuş. Sönen ateşi geri körükledi. Benimle oynuyordu. Bir iyiydi bir kötü. Onun yüzünden ben intihara kalkıştım, polisler engel oldu. O gün ben yolunu kesmedim. Her doğum gününde hediyeler verirdim. Konuşmak için gittim yanına. Eline mermi verdiğim doğrudur; ama tehdit etmedim, 'Al bu mermiyi diğer hediyelerin yanına koy, kocana gösterirsin' dedim. Cinsel tacizde de bulunmadım. Kezzap attığım yalan, attığım malzeme motosikletimi temizlemek için kullandığım yağ çözücüdür. Yüzüne atmak istesem neden masaya bırakayım. Ben yüzüne fırlatmadım, yere fırlattım. Şişeyi fırlatınca benim yüzüme de geldi. Kendi acımı unutup, yüzünü yıkadım ve acıyı hissetmesin diye sarılıp öptüm" dedi.ADLİ TIPTAN RAPORSultan S. sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, cezalandırılmasını istedi. Sultan S.'nin avukatı Deniz Can Aydın ise, Sultan S.'nin olaydan sonra yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağının belirlenmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasını talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Sultan S.'nin yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağının tespit edilmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasını isteyerek, Soner Bolat'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

 


Yüzüne kimyasal atılan Sultan'da iz kalıp kalmayacağı adli tıp raporuyla belirlenecek
Yüzüne kimyasal atılan Sultan'da iz kalıp kalmayacağı adli tıp raporuyla belirlenecek
Yüzüne kimyasal atılan Sultan'da iz kalıp kalmayacağı adli tıp raporuyla belirlenecek
Yüzüne kimyasal atılan Sultan'da iz kalıp kalmayacağı adli tıp raporuyla belirlenecek
Yüzüne kimyasal atılan Sultan'da iz kalıp kalmayacağı adli tıp raporuyla belirlenecek
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüzüne kimyasal atılan Sultan'da iz kalıp kalmayacağı adli tıp raporuyla belirlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzüne kimyasal atılan Sultan'da iz kalıp kalmayacağı adli tıp raporuyla belirlenecek - Son Dakika
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