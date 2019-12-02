Son Dakika Haberleri: Yüzüne sinek kovucu sıvı atılan iki kadın hafif yaralandı
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Yüzüne sinek kovucu sıvı atılan iki kadın hafif yaralandı

6 saat önce

Edirne'de biri üniversite öğrencisi 2 kadın, yüzlerine sinek kovucu sıvı atılması sonucu hafif yaralandı.

Edirne'de biri üniversite öğrencisi 2 kadın, yüzlerine sinek kovucu sıvı atılması sonucu hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'de üniversite öğrencisi A.Y.Ö'nün yüzüne, annesiyle kaldırımda yürüdüğü esnada henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından sinek kovucu sıvı atıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, bir minibüse bindi.

Bir süre sonra minibüsten inmek için kapıya yönelen şüpheli, yolculardan G.Y'nin yüzüne de sinek kovucu sıvı attıktan sonra kaçtı.

A.Y.Ö ve G.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yüzüne sinek kovucu sıvı atılan iki kadın hafif yaralandı

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:31 Kaynak: AA
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