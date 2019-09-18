Yüzüne siyah madde dökülüp tehdit edilen iş kadınının isyanı

İş kadını Ebru Berköz Karaca, adliyeye sevk edilen şahıslardan birine ev hapsi cezası verilmesi diğerinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Ebru Berköz Karaca:

"Ev hapsinde olup evden çıkamayan ben. Dışarıda elini kolunu sallayarak gezen onlar"

ADANA - Adana'da mekanlarında uyuşturucu kullanılıyor diye kendilerini savcılığa şikayet ettiği için iş yeri sahipleri tarafından yüzüne siyah renkli madde dökülüp tehdit edildiğini iddia eden iş kadını Ebru Berköz Karaca, şahısların birinin ev hapsi cezası diğerinin de serbest bırakılmasına isyan etti. Karaca, "Ev hapsinde olup evden çıkamayan ben. Dışarıda elini kolunu sallayarak gezen onlar" dedi.

48 yaşındaki Ebru Berköz Karaca, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kafesinin yanında bulunan bir mekanda iş yeri sahibinin uyuşturucu kullandırdığını ileri sürerek karakola ve savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde Karaca, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir arkadaşı ile birlikte otomobille seyahat ederken içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil yollarını kesti. İddiaya göre Karaca, beyzbol sopası tehdidiyle araçtan indirildi. Mekan sahibi Levent G. Karaca'yı diz çöktürüp yüzüne ve vücuduna siyah bir yanıcı madde döktü ve şikayetini geri çekmesi için tehdit etti.

Karaca'nın şikayeti üzerine, Fatih Polis Merkezi Amirliği olayla ilgili Levent G. ve Doğan G. isimli 2 şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Levent G. ev hapsi cezası alırken Doğan G. serbest bırakıldı.

Yüzüne yanıcı madde dökülüp tehdit edildiğini ileri süren iş kadını Ebru Berköz Karaca, "Arkadaşlarım aradı. Dün ev hapsi alan Levent G. benim kafemin önüne sandalyesini atmış oturuyormuş. Ev hapsi oluyorsa bu nasıl çıkıyor" diyerek sitem etti.

Karaca, şuan ev hapsinde olanın kendisi olduğunu ve evden çıkamadığını söyleyerek, "Dışarıda olan onlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Bende hala koruma yok hiçbir şey yok. Benim bugün hastaneye gitmem gerekiyordu gidemedim. Ayaklarının üzerinde duran bir iş kadınıyım kimseye eyvallahım yok diye düşüyordum ama öyle değilmiş. Ben bu kadar girişken milletvekili adayı olmuş bir insanım. Buna rağmen kendimi o kadar aciz hissettim ki devletimizin, savcımızın, hakimimizin onları nasıl serbest bıraktığına hala inanamıyorum" diye konuştu.

Yaşadıklarının ardından bu duruma çok üzüldüğünü ifade eden Karaca, "Üzülüyorum gerekli işlemlerin yapılmasını istiyordum en azından bırakılmamalı diye düşünüyorum. Bugün bana yapılan saldırıyı bunlar birkaç kadına daha yapmışlar. Bunlara devletin dur demesi gerekiyor. İnşallah yattıktan sonrada çıkmazlar diye düşünüyorum. Dışarı çıkamıyorum. Korku endişe içerisindeyim. Çocuğuma gidemiyorum. Torunum var torunumu göremiyorum. Çok kötü bir durum içerisindeyiz inşallah devletimiz sahip çıkarda bir koruma verir" dedi.

Öte yandan Levent G. ve Doğan G.'nin ifadesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları Karaca'ya kafeyi 500 bin TL'ye kendilerinin sattığını fakat borcunu ödeyemeden kafeyi yıkıp başkasına satmak istediğini bunun üzerine kafeyi tekrar kendilerine sattığını ancak aynı gün geri gidip noterden iptal ettirdiğini bunun üzerine çıkan kavgada da siyah renkli boyanın kadının üzerine döküldüğünü söyledikleri öğrenildi.