Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti - Son Dakika

Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti

15.04.2021 11:02

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik ettiANKARA'da taksi şoförü İsmail Özelçi (52), taksisine aldığı müşterisinin koronavirüs olduğundan şüphelenip, eline ve yüzüne dezenfektan uyguladı.

Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti

ANKARA'da taksi şoförü İsmail Özelçi (52), taksisine aldığı müşterisinin koronavirüs olduğundan şüphelenip, eline ve yüzüne dezenfektan uyguladı. Yüzünde kızarıklık, yanma, şişme oluşan ve 'temas alerjisi' teşhisi konulan Özelçi, hastanede 14 gün süren tedaviyle sağlığına kavuştu.

Taksi şoförü İsmail Özelçi, mart ayının başında taksisine binen müşterinin koronavirüs olduğundan şüphelendi. Özelçi, müşterisi indikten sonra eline ve yüzüne 3 gün boyunca dezenfektan uyguladı. Özelçi, yüzünde kızarıklık, yanma ve şişme meydana gelince Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Özelçi'ye, ileri derecede 'temas alerjisi' teşhisi konuldu. Özelçi, 14 gün süren tedaviyle sağlığına kavuştu.

'KAŞINTI SANKİ BENİ ÖLDÜRECEK GİBİYDİ'

Özelçi, "Müşterim sürekli öksürüyor ve hapşırıyordu. Hali de kötüydü. İndikten sonra dezenfektanı elime sürdüm, yüzüme sürmeye başladım, 'yüzüm de temiz olsun' diye. ve bu uygulamayı 3-4 gün süreyle gün içerisinde uygulayarak yaptım. Fakat ondan sonra sabaha karşı bir kaşıntı başladı. ve ardından yüzüm kızardı ve şiddetli bir şekilde şişti. Gözlerim kapandı. Aşırı bir kaşıntım vardı. Kaşıntı sanki beni öldürecek gibiydi. Ellerimde de vardı o kaşıntı. Ellerimi birbirine sürttüğümde sanki bir sıcaklık geliyordu. Hastaneye gittim. 14 gün hastanede yattım. İlaç tedavisiyle de şükür bugün iyi duruma geldim. Çok korktum. Ailem de çok korktu. Beni kaybedeceklerini düşünerek çok korktular. Vatandaşlarımız dezenfektanı yüzlerine sürmesinler. Çünkü bu çok zararlı olabilen bir şey ve alerji yapabiliyor. Artık ben asla yüzüme dezenfektan sürmüyorum" diye konuştu.

'DEZENFEKTANLARI YÜZE KULLANMAYALIM'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliğini Eğitim İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal ise hastanın hijyen çekincesi nedeniyle yüzüne çok fazla el dezenfektanı uyguladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yüzüne elleriyle ovuştura ovuştura el dezenfektanı sürmüş. ve birden alerji gibi yanma, batma, kızarıklık ve gözlerinde de kapanma şikayeti olunca panikleyip bize başvurdu. Hastamızı gördükten sonra hemen servise aldık ve tedavisine başladık. Çünkü gözleri kapanmış; çok ileri düzeyde bir 'temas alerjisi' olan bir hasta olarak karşımıza çıktı. Çok kısa sürede damardan ve ağızdan tedavisine başladık. Sulu pansumanlar uygulayıp, bölgeye kremler uyguladık. Hastamızın şişlikten kapalı olan gözleri 3-4 günün ardından açıldı. Ama tedavisine 13 gün devam ettik. Gerekli tavsiyeler ile kendisini taburcu ettik. Yüzüne çok fazla uygulamıştı. Durumu bu kadar yoğun olmasa da bu tip vakalar poliklinikte sık sık karşımıza çıkıyor. Bu vesileyle hastalarımızı uyarmak isteriz. Dezenfektanları yüze kullanmayalım. Yüzümüzü su ve sabunla temizleyelim."

Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti
Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti
Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti
Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti
Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti
Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti
Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti
Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti
Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti
Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti
Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti
Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti
Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti

Taksi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi

Son Dakika Haberleri
11:57 Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet
11:51 Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor
11:41 Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
10:58 İki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor! ABD savaş gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda
10:41 Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler
10:34 Bolu Belediye Başkanı, 20 dakika fazladan oruç tutturan imsakiye ile ilgili konuştu: Daha çok sevap kazanmışlardır
Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet         
11:58
Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı         
11:47
Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın         
11:15
"Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir         
11:12
Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak         
11:00
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşılar sayesinde yoğun bakımdaki yaşlı hasta sayımız azaldı İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşılar sayesinde yoğun bakımdaki yaşlı hasta sayımız azaldı         
10:43
Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek         
10:37
Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı         
10:12
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu         
08:06
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var         
23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt         
15:42
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 12:01:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... ANKARA Yüzüne sürdüğü dezenfektan hastanelik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei