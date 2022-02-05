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Yüzüne taktığı maskede uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Yüzüne taktığı maskede uyuşturucu ele geçirildi

05.02.2022 11:59
Yüzüne taktığı maskede uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda yüze takılı maskeye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen operasyonda yüze takılı maskeye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.A. ve H.K.A'nın Antalya'dan Demre ilçesine araçla uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda durdurulan araçta bulunan zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.A'nın yüzüne taktığı maskeye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüzüne taktığı maskede uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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