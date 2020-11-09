Yüzüne tükürüldüğü iddia edilen küçük kızın ailesi, suç duyurusunda bulundu: Tükürme anı kamerada - Son Dakika

DİYARBAKIR'da okuldan çıkıp evine giderken tanımadığı maskesiz genç kız tarafından yolu kesilerek yüzüne tükürülen 5'inci sınıfı öğrencisi N.Ş., "Ben onun önünden çekilmeye çalıştım, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım ve korktum, benimle hiç konuşmadı" dedi. Ailesi de, N.Ş.'nin yüzüne tükürdüğü iddia edilen genç kızın koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay, marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. N.Ş.'nin ailesi, tanımadıkları genç kızın koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu.

'KORKTUM VE UZAKLAŞTIM'

Demirören Haber Ajansı'nın ulaştığı N.Ş., yaşadığı olayı anlatarak, "Ben o gün okuldan geliyordum. Önüme bir kız çıktı. Ben onun önünden çekilmeye çalışırken, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım, korktum ve onun yanından uzaklaştım. Onu tanımıyorum, daha önce hiç görmedim. Ben çıkmaya çalışıyordum ama o gelip önümü kesti. Yüzüme tükürdü ve gitti. Benimle hiç konuşmadı. Üzüldüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması-N.Ş. ve ailesinin şikayetçi olmak için polis aracıyla gitmesi-N.Ş. ile röp-Güvenlik kamerası görüntüsü- Genç kızın yürüyerek gelmesi-Karşılaştığı kız öğrencinin yüzüne eğilerek tükürmesi-Tüküren kızın yoluna devam etmesi-N.Ş'nin eliyle yüzünü silmesi-N.Ş'nin evine doğru yürüyüp gitmesi-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,