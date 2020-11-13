Yüzüne tükürülen kızın filyasyon ekibinde görevli babası: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız - Son Dakika

Yüzüne tükürülen kızın filyasyon ekibinde görevli babası: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız

13.11.2020 13:25
Yüzüne tükürülen kızın filyasyon ekibinde görevli babası: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız, System.String[]

DİYARBAKIR'da okuldan çıkıp evine giderken tanımadığı maskesiz genç kız tarafından yolu kesilerek yüzüne tükürülen 5'inci sınıfı öğrencisi N.Ş.

DİYARBAKIR'da okuldan çıkıp evine giderken tanımadığı maskesiz genç kız tarafından yolu kesilerek yüzüne tükürülen 5'inci sınıfı öğrencisi N.Ş.'nin, imamlığın yanı sıra filyasyon ekibinde görevli babası Feytullah Şahin koronavirüsün yaygın olduğu bugünlerde birinin yüzüne tükürmenin; kurşun sıkmaktan farksız olduğunu söyledi. Şahin "Biz gidip, bu kişi hakkında şikayetçi olduk. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay, marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. N.Ş.'nin babası Feytullah Şahin de kızının yüzüne tüküren kişi hakkında koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu.

'KURŞUN SIKMAKTAN FARKSIZ'İmamlığın yanı sıra koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan filyasyon ekiplerinde görevli Feytullah Şahin, salgının yaşandığı bugünlerde birinin yüzüne tükürmenin kurşun sıkmaktan farksız olduğuna dikkat çekti. Şahin "Biz gidip, bu kişi hakkında şikayetçi olduk. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz. Cami imamı olarak hem filyasyon ekibinde görevliyim. Vaazlarımda da insanları koronavirüse karşı dikkatli olmaları ve tedbirler konusunda sürekli uyarıyorum. Buna rağmen böyle bir durum yaşadık" dedi.Ayrıca, N.Ş.'nin yapılan Covid-19 testi negatif çıkarken, yüzüne tüküren genç kız, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla tespit edilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Genç kız, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yüzüne tükürülen kızın filyasyon ekibinde görevli babası: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız
Yüzüne tükürülen kızın filyasyon ekibinde görevli babası: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız
Yüzüne tükürülen kızın filyasyon ekibinde görevli babası: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız
Yüzüne tükürülen kızın filyasyon ekibinde görevli babası: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız
Yüzüne tükürülen kızın filyasyon ekibinde görevli babası: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız

Koronavirüs, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüzüne tükürülen kızın filyasyon ekibinde görevli babası: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Yüzüne tükürülen kızın filyasyon ekibinde görevli babası: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız - Son Dakika
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