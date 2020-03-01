Yüzüne Türk bayrağı çizen küçük kız şehitler için dua etti - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen kahramanlar için Denizli'de yaklaşık 200 araç ve motosikletli sürücünün katılımıyla konvoy oluşturuldu. Vatandaşlar daha sonra şehitliği ziyaret ederek dua etti.



Denizli'de vatandaşlar, Türk bayraklarıyla araçlarını süsleyerek konvoy oluşturdu. Konvoya katılan vatandaşlar, Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde toplandı. Şehir turu atan vatandaşlar, ardından 1. Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe giderek, şehitler için dua etti. Şehitlik ziyaretinde yüzüne Türk bayrağı çizen küçük bir kız ise konvoya katılan herkesin ilgi odağı oldu. - DENİZLİ