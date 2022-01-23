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Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış - Son Dakika

Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış

23.01.2022 13:31

Erzincan'da diş tedavisi için hastaneye giden 63 yaşındaki Faik Akın'ın yanağında metal parça olduğu fark edildi. Doktor kontrolü sırasında hastanın yanağına tutulan mıknatısın demir parçayı çekmesiyle ortaya çıkan durum büyük şaşkınlığa sebep olurken, 15 yıl önce geçirdiği bir kazayı anlatan Akın, ''Benzinli hızar ile çalışırken zincir koparak çeneme çarpmıştı. Parça yanağıma girmiş ve bunu fark etmemişim'' dedi.

Erzincan'ın merkeze bağlı Aslahlı Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası emekli memur Faik Akın, Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü'ne diş tedavisine gitti. Akın'ı muayene ettikten sonra çekilen röntgen filmini inceleyen Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar, yanağında bir parça olduğunu belirledi.

YANAĞINA SAPLANAN METAL PARÇASIYLA 15 YIL YAŞADI

YANAĞINDA METAL PARÇA TESPİT EDİLDİ

Muayenede 15 yıl önce yaşadığı bir olayı hatırlayan Akın, benzinli hızar ile odun kestiği sırada zincirin koptuğunu ve daha sonra yanağında şişlik oluştuğunu söyledi. Dr. Gülnahar'ın mıknatıs ile yaptığı kontrolde parçanın metal olduğu tespit edildi. Dr. Gülnahar, ameliyat ile Akın'ın yanağındaki metal zincir parçasını aldı.

YANAĞINA SAPLANAN METAL PARÇASIYLA 15 YIL YAŞADI

15 YIL BOYUNCA YANAĞINDAKİ ŞİŞLİKLE YAŞAMIŞ

Diş tedavisine gelince metal parçanın röntgen ile görüldüğünü belirten Faik Akın Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar, ağzımdaki şişliğin implant parçası olup, olmadığını sordu. Ben de kendisine implant yaptırmadığımı söyledim. Sonra aklıma 15 yıl önce yaşadığım hızar kazası geldi ve doktora anlattım. Yakup bey, mıknatıs ile kontrolü sonrası yanağımdaki parçanın metal olduğunu belirledi. 15 yıl önce benzinli hızar ile çalışırken zincir koparak çeneme çarpmıştı. Parça yanağıma girmiş ve bunu fark etmemişim. 15 yıl yanağımdaki bu şişlikle yaşadım. Başarılı bir operasyon ile aldılar. Şu anda hiçbir şeyim yok dedi.

YANAĞINA SAPLANAN METAL PARÇASIYLA 15 YIL YAŞADI

MIKNATISIN ŞİŞLİĞİ ÇEKMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar da Faik bey, rutin diş tedavisi için bize geldi. İstenilen röntgen filminde bir cisme denk geldik. Kendisine 'İmplant yaptırdınız mı' diye sordum. 'Hayır' dedi. Bu sefer, hasta geçmişinde yaşadığı bir kazadan bahsetti. Kontrol ettiğimiz de mıknatısın şişliği çektiğini gördük. Başarılı bir operasyon ile demir parçasını aldık. Hasta şu anda gayet iyi diye konuştu.

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Öğretim Üyesi, Erzincan, İmplant, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış - Son Dakika
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