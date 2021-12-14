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Yüzünü asitle yakan sevgilisiyle evlenen Berfin'in babasından sert tepki: Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir - Son Dakika

Yüzünü asitle yakan sevgilisiyle evlenen Berfin'in babasından sert tepki: Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir

14.12.2021 08:05

Hatay'da asit saldırısına uğradığı sevgilisi Casim Ozan Çeltik ile nikah masasına oturan Berfin Özek'e babasından sert tepki geldi. Saldırı sebebiyle yüzü tanınmaz hale gelen Özek'in yaptığı evlilikle ilgili konuşan baba Yaşar Özek, "Bunu nasıl yapar? Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir. Ben babası olarak sosyal medyadan öğrendim nikâhı. Günlerce hastanede yattı. Aylarca ağladım, gözyaşı döktüm. Onaylamıyorum. Nasıl yapar bunu" ifadelerini kullandı.

İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ancak genç kızın yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, PİŞMAN OLDU

Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.

Yüzünü asitle tanınmaz hale getiren erkek arkadaşıyla evlenen Berfin babasını kızdırdı: Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir

"AFFETMEK KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL"

Berfin Özek, yıllar sonra bir televizyon kanalında eski sevgilisini affettiği ve şikayetinden vazgeçtiği için çok pişman olduğunu söylemişti. Özek, "Ondan intikam alacağım dedim. Cesaretimi toplayarak aynısını yapmayı düşünüyordum. O zamanlarda aynaya bakamaz haldeydim, insanların yüzüne bakamaz haldeydim ve insanlar bana acıyarak bakıyordu. Çocuklar da benden kaçıyordu. Sanki dipsiz kuyunun dibine düşmüşüm ve çırpınıyordum. Elimi de tutan yoktu. Çok çaresizdim. Affetmek kesinlikle mümkün değil. Çünkü ben annemin acısını ve gözyaşlarını unutamıyorum. Onun üzülmesi benim kahrolmam demek. Benim o zamanlar kaybedecek hiçbir şeyim yoktu." ifadelerini kullanmıştı.

Yüzünü asitle tanınmaz hale getiren erkek arkadaşıyla evlenen Berfin babasını kızdırdı: Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir

GÜLEREK POZ VERDİLER

Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi. Berfin Özek, yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek'in evliliği sosyal medyada paylaşıldı. Ellerinde evlilik cüzdanını alan çift, gülerek poz verdi.

Yüzünü asitle tanınmaz hale getiren erkek arkadaşıyla evlenen Berfin babasını kızdırdı: Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir

"SENİ ÖLDÜRMEK İSTEYEN ADAMLA NASIL EVLENİRSİN"

Kızının yaptığı evlilikle ilgili Sabah gazetesinden Gül Kireklo'ya konuşan Berfin'in babası Yaşar Özek, "Bunu nasıl yapar? Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir. Ben babası olarak sosyal medyadan öğrendim nikâhı. Günlerce hastanede yattı. Aylarca ağladım, gözyaşı döktüm. Onaylamıyorum. Nasıl yapar bunu" dedi.

Yüzünü asitle yakan sevgilisiyle evlenen Berfin'in babasından sert tepki: Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir

Berfin Özek, İskenderun, Evlilik, Çeltik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüzünü asitle yakan sevgilisiyle evlenen Berfin'in babasından sert tepki: Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzünü asitle yakan sevgilisiyle evlenen Berfin'in babasından sert tepki: Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir - Son Dakika
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