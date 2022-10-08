Yüzünü kapatıp geldiği evin önündeki motosikleti çaldı - Son Dakika
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Yüzünü kapatıp geldiği evin önündeki motosikleti çaldı

08.10.2022 00:57
Yüzünü kapatıp geldiği evin önündeki motosikleti çaldı

Antalya'da yüzünü kapatarak motosiklet hırsızlığı yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Antalya'da yüzünü kapatarak motosiklet hırsızlığı yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Yiğit, 07 N 6420 plakalı motosikletini evinin önüne park etti. Sabah tekrar motosikletine binmek isteyen Yiğit, park ettiği yerde motosikletini bulamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen motosiklet sahibi gece saatlerinde motosikletinin çalındığını görerek, ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık anı görüntülerinde kimliği tespit edilemeyen bir kişi yüzünü ceket veya tişört ile kapatarak motosikletin yanına geldiği görülüyor. Kısa süre motosiklet ile uğraşan şahıs, daha sonra itekleyerek götürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde motosikleti çalan kişinin yüzünü kapatarak çaldığını gördüklerini belirten Hüseyin Yiğit, "Sabaha karşı 04.45 civarlarında motosikletimi itekleyerek çalıyorlar. Kamera kayıtlarım var. Motosikletimin bulunmasını istiyorum, polisler ilgileniyor. Yaklaşık 5 kilometre itekleyerek motosikletimi götürüyorlar. Zayıf, uzun boylu bir genç. Güvenlik kameralarında çalan kişinin kapişon veya tişörtle yüzünü kapattığını görüyoruz. 15 metre kameraların olmadığı yere kadar itekliyor. Sonra bir dükkanın önünden yürüyerek geçiyor. 2 dakika sonra yine motosikleti itekleyerek götürüyor. Çalıştırmak biraz zor. Tamirci getirmeleri gerekiyor ya da bu işi yapan şebeke olmaları gerekiyor" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüzünü kapatıp geldiği evin önündeki motosikleti çaldı - Son Dakika

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