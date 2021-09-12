Siyah maskesinin yanı sıra, siyah ceket, siyah pantolon ve siyah eldiven giyen Kim, yeni tarzı ile herkesi şaşırttı.
Her fırsatta çıplak poz paylaşmayı sevdiğini ve ölene kadar da bu alışkanlığından vazgeçmeyeceğini söyleyen Kim'in yeni tarzı, hayranları arasında 180 derecelik geri dönüş olarak algılandı. Kardashian'ın bazı hayranları ise ünlü ismin kıyafetini ürkütücü buldu.
Geçen yıl şubat ayında Kanye West'e boşanma davası açan Kim'in, kocası ile tekrar barışmaya açık olduğu iddia ediliyor.
Son Dakika › Magazin › Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi - Son Dakika Magazin