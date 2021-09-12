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Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi - Son Dakika

Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi

12.09.2021 16:39

New York moda haftası için kardeşleri Kylie Jenner ve Kourtney Kardashian ile New York'ta bulunan Kim Kardashian, farklı giyim tarzı ile dikkat çekti. Kardashian, kaldığı Ritz Carlton oteline girerken yüzünü tamamen kapatan siyah deri maske ile görüntülendi. Yıldız ismin tepeden tırnağa kadar her yerinin kapalı olması görenleri şaşırttı.

Siyah maskesinin yanı sıra, siyah ceket, siyah pantolon ve siyah eldiven giyen Kim, yeni tarzı ile herkesi şaşırttı.

180 DERECELİK DÖNÜŞ

Her fırsatta çıplak poz paylaşmayı sevdiğini ve ölene kadar da bu alışkanlığından vazgeçmeyeceğini söyleyen Kim'in yeni tarzı, hayranları arasında 180 derecelik geri dönüş olarak algılandı. Kardashian'ın bazı hayranları ise ünlü ismin kıyafetini ürkütücü buldu.

Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor

KANYE WEST İLE BARIŞACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Geçen yıl şubat ayında Kanye West'e boşanma davası açan Kim'in, kocası ile tekrar barışmaya açık olduğu iddia ediliyor.

Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor
Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor
Çırılçıplak poz paylaşan Kim Kardashian'dan beklenmedik tarz! Gözü bile görünmüyor
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi

Kanye West, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi - Son Dakika Magazin


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