YÜZÜNÜ VE PLAKAYI MASKE İLE GİZLEYİP, HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI - Son Dakika
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YÜZÜNÜ VE PLAKAYI MASKE İLE GİZLEYİP, HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI

22.06.2022 05:23
YÜZÜNÜ VE PLAKAYI MASKE İLE GİZLEYİP, HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI

ADANA'da bindikleri motosikletin plakasını ve yüzlerini cerrahi maske ile gizleyip, tabanca ile havaya ateş açan şüphelilerden biri, polisin takibi sonucu iki müstakil binanın duvarları arasında saklanırken yakalandı.

ADANA'da bindikleri motosikletin plakasını ve yüzlerini cerrahi maske ile gizleyip, tabanca ile havaya ateş açan şüphelilerden biri, polisin takibi sonucu iki müstakil binanın duvarları arasında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gazetecilerin "Nereye sıkacaktınız" sorusuna "Sana" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Saat 03.30 sırasında merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, cerrahi maske takan iki şüphelinin, aynı maskeyle plakasını gizledikleri motosiklet üzerinde tabancayla havaya ateş ederek ilerlediğini fark etti. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler, kaçmaya başladı. Orhan Kemal Bulvarı'ndan Sarıçam Mahallesi ara sokaklarına geçen iki şüpheli, motosikleti devirip, yaya olarak kaçmaya devam etti. Şüphelilerden birinin hurda deposu olarak kullanılan müstakil bir binaya girdiğini belirleyen polis ekipleri, deponun çevresini sardı. Depo ile arkasındaki müstakil evin duvarları arasına gizlenmeye çalışan şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Polis aracına bindirilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, gazetecilerin "Nereye sıkacaktın" sorusuna ise "Sana" diye cevap verdi.

TABANCA, MOTOSİKLETİN ALTINDA ÇIKTI

Plakası maske ile gizlenmiş motosikletin çevresinde incelemede bulunan polis, şüphelilerin havaya ateş açtığı tabancayı motosikletin altında buldu. Ele geçirilen tabanca ve gözaltına alınan şüpheli, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelilere ait motosiklet ise polis merkezinin bahçesine çekildi. Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

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Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı Polislere ateş açan uyuşturucu tacirleriyle film gibi kovalamaca Polislere ateş açan uyuşturucu tacirleriyle film gibi kovalamaca
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÜZÜNÜ VE PLAKAYI MASKE İLE GİZLEYİP, HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: YÜZÜNÜ VE PLAKAYI MASKE İLE GİZLEYİP, HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI - Son Dakika
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